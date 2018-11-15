وزير الثقافة والارشاد الاسلامي:

توافر الارضية لتطوير العلاقات الثقافية مع روسية

موسكو/15 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي ان الارضية والبني التحتية اللازمة قد توفرت لتوسيع التبادل الثقافي بين طهران وموسكو، وان بوسع ايران وروسية توسيع علاقاتهما الثقافية في المجالات المختلفة.

وابلغ صالحي مراسل ارنا لدي وصوله اليوم الخميس الي موسكو للمشاركة في الملتقي الثقافي الدولي لسن بطرزبورغ، ان اللجنة الثقافية التي تفرعت من لجنة التعاون بين ايران وروسية، تمثل فرصة جديدة لتمتين العلاقات الثقافية بين البلدين.
واضاف انه سيلتقي علي هامش هذا الملتقي الدولي بوزير الثقافة الروسي وسائل المسؤولين والقائمين علي الشؤون الثقافية في روسية وسائر البلدان المشاركة.
واوضح انه سيتلقي ايضا متخصصي الدراسات الايرانية الروس الامر الذي سيساهم في المزيد من تعزيز العلاقات.
يذكر ان الدورة السابعة للملتقي الثقافي الدولي لسن بطرزبورغ يبدا اليوم الخميس في موسكو ويستمر ثلاثة ايام بمشاركة وزراء الثقافة وكذلك مسؤولين سياسيين لمختلف دول العالم وممثلي المنظمات الدولية في مجال الثقافة.
انتهي ** 1718



برچسب ها

فرهنگي

وزير الثقافه

روسيه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

توافر الارضية لتطوير العلاقات الثقافية مع روسية

معظم المشاهدات

تنفیذ حكم الاعدام بحق اثنین من المدانین بالاخلال بالنظام الاقتصادی فی ایران

تنفیذ حكم الاعدام بحق اثنین من المدانین بالاخلال بالنظام الاقتصادی فی ایران

امیركا لم تستطع ایجاد اجماع عالمی فی الحظر ضد ایران

السفیر الایرانی فی لندن:

امیركا لم تستطع ایجاد اجماع عالمی فی الحظر ضد ایران

وجهاء محافظة صلاح الدين يطالبون بمشاركة ايران في اعادة اعمار العراق

وجهاء محافظة صلاح الدين يطالبون بمشاركة ايران في اعادة اعمار العراق

ترامب يسعي لدفع العراق الي الصراع مع ايران

صحيفة 'العربي الجديد':

ترامب يسعي لدفع العراق الي الصراع مع ايران

اكثر من 80 بالمائة من انتاج السجاد اليدوي الايراني يصدر الي الخارج

اكثر من 80 بالمائة من انتاج السجاد اليدوي الايراني يصدر الي الخارج

أحدث الأخبار

منتدي سان بطرسبورغ الثقافی الدولی یبدا اعمال بمشاركة ایران

منتدي سان بطرسبورغ الثقافی الدولی یبدا اعمال بمشاركة ایران

توافر الارضية لتطوير العلاقات الثقافية مع روسية

وزير الثقافة والارشاد الاسلامي:

توافر الارضية لتطوير العلاقات الثقافية مع روسية

الصادرات الايرانية تنمو 13 بالمائة خلال 7 اشهر

الصادرات الايرانية تنمو 13 بالمائة خلال 7 اشهر

تعرفوا علي قوة الردع الايرانية علي لسان الاخرين

قائد قوة الجو فضاء:

تعرفوا علي قوة الردع الايرانية علي لسان الاخرين

السفير الايراني الجديد يبدأ مهامه في الهند

السفير الايراني الجديد يبدأ مهامه في الهند

موضوعات مرتبط