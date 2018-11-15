توافر الارضية لتطوير العلاقات الثقافية مع روسية

وابلغ صالحي مراسل ارنا لدي وصوله اليوم الخميس الي موسكو للمشاركة في الملتقي الثقافي الدولي لسن بطرزبورغ، ان اللجنة الثقافية التي تفرعت من لجنة التعاون بين ايران وروسية، تمثل فرصة جديدة لتمتين العلاقات الثقافية بين البلدين.

واضاف انه سيلتقي علي هامش هذا الملتقي الدولي بوزير الثقافة الروسي وسائل المسؤولين والقائمين علي الشؤون الثقافية في روسية وسائر البلدان المشاركة.

واوضح انه سيتلقي ايضا متخصصي الدراسات الايرانية الروس الامر الذي سيساهم في المزيد من تعزيز العلاقات.

يذكر ان الدورة السابعة للملتقي الثقافي الدولي لسن بطرزبورغ يبدا اليوم الخميس في موسكو ويستمر ثلاثة ايام بمشاركة وزراء الثقافة وكذلك مسؤولين سياسيين لمختلف دول العالم وممثلي المنظمات الدولية في مجال الثقافة.

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