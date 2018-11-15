قائد قوة الجو فضاء:

تعرفوا علي قوة الردع الايرانية علي لسان الاخرين

طهران/15 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – قال قائد قوة الجوفضاء للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة انه يجب سماع قوة الردع الايرانية من علي لسان الاخرين مضيفا ان مجرد ان يتحدث ترامب عن قوة ايران، ويتحدث الي الدول العربية بالمنطقة عن قوتنا، فاعرفوا ان ايران قوية.

اعلن ذلك العميد حاجي زادة في تصريح ادلي به اليوم الخميس للصحفيين علي هامش مراسم تكريم الذكري السنوية لاستشهاد الشهيد طهراني مقدم وذكري شهداء قوة الجو فضاء.

واشار الي انتصارات المقاومة في غزة وفلسطين قائلا ان اهالي غزة انشاوا وهم في حصار تام، قوة بحيث ان الكيان الصهيوني استعان خلال 48 ساعة بالدول الاخري عسي ان يتمكن من اقرار وقف النار، ليكون قد اقر بذلك بالهزيمة رسميا.
واضاف ان الفلسطينيين قاموا خلال الساعات ال48 هذه بعمل ارغم الكيان الصهيوني علي رفع يديه استسلاما، ومن هنا يمكن درك قوة ايران.
وتابع العميد حاجي زادة ان السعوديين يملكون بعد امريكا والصين الميزانية الثالثة في العالم لكن ترامب يقول لهم اننا ان تخلينا عنكم، فانكم ستزولون بعد ثلاثة اسابيع.
ومضي يقول ان نكون قادرين علي القضاء علي الاعداء والارهابيين من علي بعد 570 كيلومترا وهم متحصنون في مبني فهذا يظهر قوة الردع الهائلة لايران الاسلامية.
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تعرفوا علي قوة الردع الايرانية علي لسان الاخرين

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