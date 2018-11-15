القائد العام للجيش: الجيش والحرس الثوري، يمثلان حدي سيف الولاية

طهران/15 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – قال القائد العام للجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي اليوم الخميس ان الجيش والحرس الثوري يمثلان حدي سيف الولاية اذ استطاعا في ظل التعاون والتكاتف، ترسيخ الامن في البلاد.

واضاف اللواء موسوي في كلمة القاها في مراسم تكريم الذكري السنوية لاستشهاد العميد طهراني مقدم ان تقوية البنية الدفاعية والنهوض بقوة الردع الثارية، تعد من الاهداف التي تتحقق تحت قيادة قائد الثورة والتعامل.
وتابع ان الجيش والحرس هما اليد الواحدة التي أن هوت علي رأس اي عدو، فلن ينهض من مكانه.
واستطرد يقول ان الشهداء هم مصاديق الشجرة الطيبة التي تضرب بجذورها في الايمان باله المتعال ومعتقداتنا الاسلامية والدينية واننا في كل زمان نري نتائج وبركات عملهم.
واوضح ان الشهيدين طهراني مقدم وكاظمي هما من مصاديق الشجرة الطيبة، ممن انتصروا في حرب الارادة وغرسوا راية الفتح في أخر ساتر ترابي في الاراضي المحتلة ليحققوا النصر النهائي.
وقال القائد العام للجيش في جانب اخر انه يمكننا اليوم القول بان عصر الهيمنة الامريكية في غرب اسيا قد ولي، وحان عصر تقدم الاسلام وايران، فغرب اسيا تحولت اليوم الي معرض كبير للهزائم الامريكية.
واضاف ان بعض دول المنطقة وبحكوماتها المتعلقة بالعصور الوسطي تسعي من خلال اشعال نار الحرب في اليمن ودعم الارهابيين لحرف الراي العام عن عدم شرعيتها وهي تتابع احلام صدام.
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القائد العام للجيش: الجيش والحرس الثوري، يمثلان حدي سيف الولاية

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