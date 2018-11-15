عراقجي : ينبغي علي اوروبا ان تنفّذ تعهداتها الاقتصادية

جاءت تصريحات عراقجي هذه اليوم الخميس للصحفيين في روما التي وصل اليها اليوم لاجراء مباحثات مع نظيره الايطالي والمسؤولين في هذا البلد بشان الاتفاق النووي والتعاون بين ايران والاتحاد الاوروبي وايطاليا.

واشار مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الي ان انسحاب امريكا من الاتفاق النوي شكل انتهاكا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

وتابع قائلا، ان واشنطن لم تكتف بالانسحاب من هذا القرار وانما تحثّ الدول الاخري علي ذلك؛ مضيفا ان الاتفاق النووي وثيقة امنية لضمان عدم انتشار (السلاح النووي) وعليه فإن انسحاب امريكا من هذا الاتفاق وضع الامن في اوروبا والمنطقة والنظام الدولي امام التحديات.

ولفت عراقجي الي ان الاجراءات الاوروبية لم تفض الي اي حلول عملانية حتي اليوم؛ مطالبا الاتحاد الاوروبي بتنفيذ تعهادته في اطار الاتفاق النووي.

انتهي ** ح ع

