القائد العام للحرس الثوري:

الافراج عن خمسة من حراس الحدود الايرانيين

قزوين/15 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – قال القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري اليوم الخميس ان خمسة من افراد حرس الحدود الايرانيين، قد افرج عنهم وان الجهود مستمرة للافراج عن باقي الرهائن.

واضاف اللواء جعفري وهو يتحدث في مؤتمر صحفي علي هامش ملتقي تكريم 3 الاف شهيد بمحافظة قزوين ان هؤلاء الرهائن الذين افرج عنهم هم الان لدي الباكستانيين علي ان يتم تسليمهم لنا.

واوضح ان محتجزي الرهائن يبذلون محاولات للافراج عن عدد من مجرميهم السياسيين، لكن الجمهورية الاسلامية لا ترضخ بطبيعة الحال لهذا الطلب مشيرا الي ان تحرير جميع حرس الحدود الايرانيين يستغرق بعض الوقت ولا داعي للقلق.
وكان 12 من حراس الحدود الايرانيين اختطفوا يوم 16 تشرين الاول/اكتوبر الماضي في منطقة ميرجاوة (المنطقة الحدودية العازلة) بمحافظة سيستان وبلوجستان علي يد عناصر مجموعة ارهابية ما يسمي 'جيش العدل'.
واشار القائد العام للحرس الثوري في جانب اخر الي التهديدات والاجراءات التي تتخذها السعودية ضد ايران وقال ان الكثير من ردودنا علي اجراءات وتهديدات دول المنطقة ضد ايران، لن تبث عبر الاعلام وستكون غير علنية وخفية ومؤلمة طبعا.
واكد ان هؤلاء مستاؤون جدا من مجمل اجراءات الثورة الاسلامية والحرس الثوري في المنطقة وفي الحقيقة فان التحركات والصمود والدعم الاستشاري لايران في سورية والعراق واليمن قد اربكهم بشدة.
ومضي اللواء جعفري يقول ان العديد من دول المنطقة قد تلقت هذه الرسائل وان البعض الاخر منها سيتلقاها في المستقبل.
واكد القائد العام للحرس الثوري في جانب اخر ان السلطات الامريكية والاخرين قد اصبحوا يقرون اليوم بعدم جدوي وفاعلية الحظر بوصفه اخر سلاح يلجاون اليه للضغط علي الجمهورية الاسلامية.
ومضي يقول ان اعداء ايران يقرون اليوم بهزيمتهم في جميع الحالات التي مارسوا فيها الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية والغزو الثقافي والحرب العسكرية.
واكد ان اعداء الثورة الاسلامية يتجنبون اليوم بشدة اطلاق التهديدات العسكرية لانهم يعرفون بان اي تدهور امني في المنطقة سيودي الي ارتفاع اسعار الطاقة بشكل كبير لاسيما في مجال صادرات النفط عبر مضيق الخليج الفارسي وسيعود عليهم ذلك بالضرر.
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الافراج عن خمسة من حراس الحدود الايرانيين

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