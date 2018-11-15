اللواء رحيم صفوي :

ميزان القوي تغير لصالح الشعب الفلسطيني

طهران / 15 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - قال المستشار الاعلي للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية 'اللواء يحيي رحيم صفوي'، ان ميزان القوي في الاراضي المحتلة قد تغير لصالح الفلسطينيين؛ مضيفا ان جبهة المقاومة باتت اليوم اكثر اتساعا لتشمل لبنان وسوريا والعراق واليمن وصولا الي فلسطين المحتلة.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الخميس علي هامش مراسم احياء الذكري السابعة لاستشهاد 'العميد حسن طهراني مقدم'، اشار اللواء رحيم صفوي الي التطورات الاخيرة وانتصارات جبهة المقاومة في الاراضي الفلسطينية المحتلة؛ مبينا انه من المبكر الحديث عن الانتصارات الاخيرة للفلسطينيين وينبغي التامل والصبر قليلا للحكم بشانها؛ مضيفا لكن المؤكد هو ان ميزان القوي قد تغير لصالح الفلسطينيين الذين احرزوا التفوق في ساحة المواجهة.
وقال المستشار الاعلي للقائد العام للقوات المسلحة، ان الكيان الصهيوني وعد سكان مستوطناته بالامن والرفاهية الا انه لا يمكنه الان توفير الامان لسكان فلسطين المحتلة؛ وذلك نظرا لمئات الصواريخ التي اطلقتها المقاومة الاسلامية الفلسطينية لتشكل اكبر تهديدا للكيان الصهيوني في هذه المواجهة.
ونوه اللواء رحيم صفوي، الي ان استقالة وزير الحرب الصهيوني ليبرمان الذي كان يزعم بانه لا ينبغي ان يبقي اي فلسطيني في الارض المحتلة، دليل علي فشل هذا الكيان.
واكد بان جبهة المقاومة الاسلامية بما يشمل لبنان وسوريا والعراق واليمن الي فلسطين المحتلة باتت اكثر اتساعا والمقاومة الفلسطينية اصبحت الان قوة رادعة وتمكنت من تحقيق توازن القوة؛ وقال : نحن نتطلع الي زوال الكيان الصهيوني من المنطقة حتي الـ 25 عاما القادمة.
انتهي ** ح ع



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ميزان القوي تغير لصالح الشعب الفلسطيني

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