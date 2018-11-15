اللواء جعفري : القوة والغطرسة الامريكية آيلة الي الزوال

قزوين / 15 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية 'اللواء محمد علي جعفري' ان القوة والغطرسة الامريكية في العالم آيلة الي الزوال، وسرعان ما ستصل هذه القوة الشريرة الي نهايتها ودمارها التام.

جاءت تصريحات اللواء جعفري هذه اليوم الخميس خلال الملتقي الوطني بعنوان 'الاحتفاء بذكري 3 آلاف شهيد في محافظة قزوين'.
واضاف القائد العام للحرس الثوري، ان 'اليوم قد اكد قائد سفينة الثورة الاسلامية علي هذا الامر، وايضا كل من يحظي بنعمة الايمان والاسلام الاصيل يدرك هذه الحقيقة'.
وشدد اللواء جعفري علي ان امريكا اليوم باتت اقل قوة بكثير مما كانت عليه قبل اربعة عقود؛ مبينا ان الولايات المتحدة التي عجزت عن القيام بأي حماقة قبل 4 عقود، اصبحت اليوم اكثر عجزا لكونها آيلة نحو الزوال.
ونوّه القائد العام للحرس الثوري الي القول ايضا، ان تاريخ الثورة الاسلامية حافل بالهزائم الامريكية المتتالية امام عزيمة الشعب الايراني وانتصار دم الشهداء علي نظام الهيمنة.
واستدل اللواء جعفري بمقولة الامام الراحل (رض) التي اكد فيها ان امريكا والكيان الصهيوني وعملائها الذين ينسبون انفسهم الي الاسلام، لا يتقيدون باي حدود في استهداف هويتنا وقيمنا، والمساس بكارمتنا الدينية والالهية.
وخلص القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية الي ان امريكا نظام قائم علي اسس الرأسمالية والتمييز العنصري والنزعة الاستكبارية، وسيتواصل العداء مع هؤلاء طالما يتمسكون بتلك الصفات.
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اللواء جعفري : القوة والغطرسة الامريكية آيلة الي الزوال

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