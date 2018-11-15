وزير الثقافة الايراني يصل الي موسكو

وتشكل زيارة وزير الثقافة الايراني الي روسيا انطلاقة لفصل جديد من العلاقات الثقافية بين ايران وروسيا؛ وفي السياق نفسه سيلقتي صالحي بنظيره الروسي 'فلاديمير مدينسكي' وغيره من كبار المسؤولين المشاركين في منتدي سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي.

ويشارك صالحي في منتدي سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي مرافقا بسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي روسيا 'مهدي سنائي' وسيلقي كلمة خلال المنتدي.

ويحضر وزير الثقافة الايراني ايضا اعمال ندوة تخصصية بعنوان 'حفظ التراث الثقافي'، فضلا عن زيارته لمتحف 'ارميتاج' الروسي.

علما ان منتدي سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي يضمّ 15 برنامجا مختلفا بما فيها البرامج التعليمية والسياحية والسينما والفنّ وعلوم المتاحف.

انتهي ** ح ع

