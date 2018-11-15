للمشاركة في منتدي سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي؛

وزير الثقافة الايراني يصل الي موسكو

موسكو / 15 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – وصل وزير الثقافة والارشاد الاسلامي 'سيد عباس صالحي'، اليوم الخميس، الي العاصمة الروسية موسكو بهدف المشاركة في 'منتدي سانت بطرسبرغ' الثقافي الدولي.

وتشكل زيارة وزير الثقافة الايراني الي روسيا انطلاقة لفصل جديد من العلاقات الثقافية بين ايران وروسيا؛ وفي السياق نفسه سيلقتي صالحي بنظيره الروسي 'فلاديمير مدينسكي' وغيره من كبار المسؤولين المشاركين في منتدي سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي.
ويشارك صالحي في منتدي سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي مرافقا بسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي روسيا 'مهدي سنائي' وسيلقي كلمة خلال المنتدي.
ويحضر وزير الثقافة الايراني ايضا اعمال ندوة تخصصية بعنوان 'حفظ التراث الثقافي'، فضلا عن زيارته لمتحف 'ارميتاج' الروسي.
علما ان منتدي سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي يضمّ 15 برنامجا مختلفا بما فيها البرامج التعليمية والسياحية والسينما والفنّ وعلوم المتاحف.
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وزير الثقافة الايراني يصل الي موسكو

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