وجهاء محافظة صلاح الدين يطالبون بمشاركة ايران في اعادة اعمار العراق

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جميع اليوم الخميس بين اعضاء 'لجنة السلام' بما يشمل وجهاء ومسؤولين ورجال دين وزعماء العشائر وممثلين عن مجلس محافظة صلاح الدين من السنة والشيعة، مع القنصل العام الايراني في اربيل 'مرتضي عبادي'.

واعرب وجهاء صلاح الدين خلال اللقاء ايضا عن تقديرهم للدعم الشامل الذي قدمته ايران الي العراق حكومة وشعبا في مواجهة الجماعات الارهابية وداعش.

واكد اعضاء لجنة السلام في محافظة صلاح الدين علي المشاركة الفاعلة والجادّة للجمهورية الاسلامية الايرانية في مرحلة اعادة اعمار العراق، وايضا تنمية العلاقات العلمية والثقافية والاقتصادية مع هذه المحافظة العراقية.

الي ذلك، اعرب القنصل العام الايراني عن ارتياحه للتعاون المشترك القائم بين كبار الشخصيات من السنة والشيعة وزعماء العشائر في محافظة صلاح الدين.

واكد عبادي ان الغاية الاساسية من تاسيس داعش يعود الي المؤامرات الجبانة التي دبّرت من قبل منظمات التجسس الامريكية والسعودية لتدمير البني التحتية وايضا تأجيج الصراعات المذهبية لا سيما بين السنة والشيعة في العراق وبالتالي نهب ثروات هذا البلد.

كما اشاد القنصل العام الايراني في محافظة اربيل العراقية بدور علماء الدين ولاسيما المرجع الاعلي في العراق اية الله العظمي السيستاني، في التأليف بين قلوب مسلمي هذا البلد ليقفوا الي جانب الجيش والبيشمركة في مواجهة داعش.

وتابع قائلا، ان الانجازات العسكرية التي تحققت بفضل التآخي والتماسك بين اطياف الشعب العراقي تسبّبت في فشل الستراتيجية الامريكية – السعودية الجبانة ضد العراق.

واعرب عبادي عن اسفه لمحاولات البعض منذ بدء المواجهات ضد جماعة داعش الارهابية، للترويج بان هذه الجماعة الاجرامية 'تمثل اهل السنة' في حين ان السنة كباقي اتباع المذاهب والديانات كانوا من ضحايا حرب الدواعش.

وفي الختام قال القنصل العام الايراني في اربيل : نحن نؤكد استعداد بلادنا في اطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين لتنمية العلاقات العلمية والثقافية والاقتصادية والتبادل التجاري المشترك.

انتهي ** ح ع

