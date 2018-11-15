وجهاء محافظة صلاح الدين يطالبون بمشاركة ايران في اعادة اعمار العراق

بغداد / 15 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – طالب اعضاء 'لجنة السلام' في محافظة صلاح الدين، التي تضم جمعا من وجهاء وزعماء هذه المحافظة العراقية الشمالية، طالبوا بمشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مرحلة اعادة اعمار العراق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جميع اليوم الخميس بين اعضاء 'لجنة السلام' بما يشمل وجهاء ومسؤولين ورجال دين وزعماء العشائر وممثلين عن مجلس محافظة صلاح الدين من السنة والشيعة، مع القنصل العام الايراني في اربيل 'مرتضي عبادي'.
واعرب وجهاء صلاح الدين خلال اللقاء ايضا عن تقديرهم للدعم الشامل الذي قدمته ايران الي العراق حكومة وشعبا في مواجهة الجماعات الارهابية وداعش.
واكد اعضاء لجنة السلام في محافظة صلاح الدين علي المشاركة الفاعلة والجادّة للجمهورية الاسلامية الايرانية في مرحلة اعادة اعمار العراق، وايضا تنمية العلاقات العلمية والثقافية والاقتصادية مع هذه المحافظة العراقية.
الي ذلك، اعرب القنصل العام الايراني عن ارتياحه للتعاون المشترك القائم بين كبار الشخصيات من السنة والشيعة وزعماء العشائر في محافظة صلاح الدين.
واكد عبادي ان الغاية الاساسية من تاسيس داعش يعود الي المؤامرات الجبانة التي دبّرت من قبل منظمات التجسس الامريكية والسعودية لتدمير البني التحتية وايضا تأجيج الصراعات المذهبية لا سيما بين السنة والشيعة في العراق وبالتالي نهب ثروات هذا البلد.
كما اشاد القنصل العام الايراني في محافظة اربيل العراقية بدور علماء الدين ولاسيما المرجع الاعلي في العراق اية الله العظمي السيستاني، في التأليف بين قلوب مسلمي هذا البلد ليقفوا الي جانب الجيش والبيشمركة في مواجهة داعش.
وتابع قائلا، ان الانجازات العسكرية التي تحققت بفضل التآخي والتماسك بين اطياف الشعب العراقي تسبّبت في فشل الستراتيجية الامريكية – السعودية الجبانة ضد العراق.
واعرب عبادي عن اسفه لمحاولات البعض منذ بدء المواجهات ضد جماعة داعش الارهابية، للترويج بان هذه الجماعة الاجرامية 'تمثل اهل السنة' في حين ان السنة كباقي اتباع المذاهب والديانات كانوا من ضحايا حرب الدواعش.
وفي الختام قال القنصل العام الايراني في اربيل : نحن نؤكد استعداد بلادنا في اطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين لتنمية العلاقات العلمية والثقافية والاقتصادية والتبادل التجاري المشترك.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

محافظة صلاح الدين

ايران

اعادة اعمار العراق

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وجهاء محافظة صلاح الدين يطالبون بمشاركة ايران في اعادة اعمار العراق

معظم المشاهدات

تنفیذ حكم الاعدام بحق اثنین من المدانین بالاخلال بالنظام الاقتصادی فی ایران

تنفیذ حكم الاعدام بحق اثنین من المدانین بالاخلال بالنظام الاقتصادی فی ایران

امیركا لم تستطع ایجاد اجماع عالمی فی الحظر ضد ایران

السفیر الایرانی فی لندن:

امیركا لم تستطع ایجاد اجماع عالمی فی الحظر ضد ایران

ترامب يسعي لدفع العراق الي الصراع مع ايران

صحيفة 'العربي الجديد':

ترامب يسعي لدفع العراق الي الصراع مع ايران

اكثر من 80 بالمائة من انتاج السجاد اليدوي الايراني يصدر الي الخارج

اكثر من 80 بالمائة من انتاج السجاد اليدوي الايراني يصدر الي الخارج

مصدر مسؤول : لاصحة لنبأ منع خروج بعض السلع من موانئ الامارات الي ايران

مصدر مسؤول : لاصحة لنبأ منع خروج بعض السلع من موانئ الامارات الي ايران

أحدث الأخبار

وجهاء محافظة صلاح الدين يطالبون بمشاركة ايران في اعادة اعمار العراق

وجهاء محافظة صلاح الدين يطالبون بمشاركة ايران في اعادة اعمار العراق

ايران تشارك في بطولة `رماية المسدس` العالمية لقوات الشرطة في الصين

ايران تشارك في بطولة 'رماية المسدس' العالمية لقوات الشرطة في الصين

تركيا تؤكد علي تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع ايران

تركيا تؤكد علي تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع ايران

صادرات ایران من المحاصیل الزراعیة بلغت 3 ملیارات و 351 ملیون دولار

خلال سبعة اشهر..

صادرات ایران من المحاصیل الزراعیة بلغت 3 ملیارات و 351 ملیون دولار

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرتي تجسس لقوي العدوان في جيزان

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرتي تجسس لقوي العدوان في جيزان

موضوعات مرتبط