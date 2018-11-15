ايران تشارك في بطولة 'رماية المسدس' العالمية لقوات الشرطة في الصين

بكين / 15 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – بدأت اليوم الخميس الدورة الثانية للمسابقات العالمية لـ 'رماية المسدس' في الصين، بمشاركة ممثلين عن قوات الشرطة من 69 دولة، بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وافاد مراسل 'ارنا' من موقع الحدث، ان هذه البطولة ستقام علي مدي 5 ايام لتنتهي في 19 نوفمبر الحالي؛ وتضم انواع السباقات الفردية والثنائية بما يشمل الرجال والنساء وايضا فرقا مشتركة من كلا الجنسين.
ويبلغ اجمالي المشاركين في البطولة العالمية لـ 'مرماية المسدس' المقامة في الصين، 256 رياضيا من 69 دولة في انحاء العالم.
كما يمثل الجمهورية الاسلامية الايرانية فريق يضم رياضيين اثنين من قوات الشرطة، للمشاركة في المنافسات الفردية وايضا الفئة 'ب' من سباق الفرق لهذه البطولة.
علما ان الفريق الايراني سيستخدم مسدسات محلية الصنع للمشاركة في هذه المنافسات.
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