تركيا تؤكد علي تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع ايران

انقرة / 15 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال وزير الخارجية التركي 'مولود تشافوش اوغلو' ان انقرة تعارض الحظر الامريكي ضد طهران؛ مؤكدا علي تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والنقل مع ايران.

وافاد مراسل 'ارنا' من انقرة اليوم الخميس، ان تشافوش اوغلو طالب خلال تصريحه في اجتماع لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب التركي، طالب برفع مستوي العلاقات بين تركيا وايران وبما يتناغم والمصالح المشتركة للبلدين.
كما دعا وزير الخارجية التركي الي ارساء تعاون ثلاثي بين ايران وتركيا وجمهورية اذربيجان في سياق مكافحة الارهاب.
ونوّه تشافوش اوغلو الي القول، ان ايران دولة جارة جيدة وشريكة تجارية هامة بالنسبة لتركيا، ولاشك ان الحظر الامريكي ضدها سيخلف نتائج سلبية علي صعيد العلاقات التجارية بين البلدين.
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تركيا تؤكد علي تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع ايران

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