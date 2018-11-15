خلال سبعة اشهر..

صادرات ایران من المحاصیل الزراعیة بلغت 3 ملیارات و 351 ملیون دولار

بوشهر / 15 تشرین الثانی /نوفمبر /ارنا-
اعلن مساعد رئیس مكتب الشؤون الزراعیة والصناعات التحویلیة بمنظمة تنمیة التجارة الایرانیة ناصر قدسی بان صادرات البلاد من المحاصیل الزراعیة بلغت 3 ملیارات و 351 ملیون دولار خلال سبعة اشهر.

وقال قدسی فی تصریح له امس الاربعاء خلال الندوة الوطنیة للتمر المنعقدة فی مدینة بوشهر جنوب البلاد، انه تم خلال الاشهر السبعة الاولي من العام الایرانی الجاری (بدا فی 21 اذار/مارس) تصدیر 3 ملایین و 673 الف طن من المحاصیل الزراعیة بقیمة 3 ملیارات و 351 ملیون دولار.
واضاف، ان هذا الحجم من الصادرات یشیر الي زیادة نسبتها 16.5 بالمائة من حیث القیمة و 18 بالمائة من حیث الزنة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضی.
وقال قدسی، انه خلال الاعوام الستة الاخیرة شهدت صادرات المحاصیل الزراعیة زیادة ما عدا الزبیب والفستق اللذین شهدا انخفاضا خلال العامین الاخیرین فقط.
واوضح بان حصة التمر من الصادرات الایرانیة حافظت علي نموها بحیث بلغت خلال الاشهر السبعة الاولي من العام الایرانی الجاری 151 الف طن بقیمة 179 ملیون دولار، ای بزیادة نسبتها 70 بالمائة من حیث القیمة و 25 بالمائة من حیث الزنة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضی.
ولفت الي ان الهند تعد السوق الرئیسیة للتمر الایرانی المصدر حیث بلغت قیمة الصادرات الیها اكثر من 36 ملیون دولار.
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صادرات

محاصیل زراعیة

ناصر قدسی

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صادرات ایران من المحاصیل الزراعیة بلغت 3 ملیارات و 351 ملیون دولار

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