طهران تعرب عن مواساتها لاسر ضحایا حرائق كالیفورنیا

وافادت الخارجیة الایرانیة ان قاسمی عبّر عن اسفه العمیق لوقوع الحرائق الهائلة والواسعة فی ولایة كالیفورنیا والتی اسفرت عن مصرع العشرات والحاق اضرار مادیة كبیرة، معربا عن المواساة مع الشعب الامیركی والاسر المنكوبة.

وقد رتفعت حصیلة ضحایا حرائق الغابات الهائلة في ولایة 'كالیفورینا' الأمریكیة إلي 50 قتیلا وأكثر من 220 مفقودا.

وذكرت شبكة 'إیه بي سي نیوز' الأمریكیة الأربعاء، أن الحرائق تسببت أیضا في تدمیر أكثر من سبعة آلاف منزل، وأن السلطات أمرت بإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في المناطق المهددة بوصول الحرائق إلیها للحفاظ علي أرواحهم.

وأضافت الشبكة الأمریكیة أن الحرائق دمرت آلاف الأراضي وتسببت في إصابة عدد من رجال الإطفاء الذین یشاركون في جهود المكافحة.

وعثر اول أمس الثلاثاء علي رفات ستة ضحایا آخرین داخل وحول بلدة اجتاحتها في الأسبوع الماضي ألسنة اللهب في شمال ولایة كالیفورنیا، لیرتفع إلي 48 عدد الوفیات في كارثة حرائق الغابات التي صُنفت بالفعل كأسوأ حریق في تاریخ الولایة من حیث عدد الوفیات والدمار الذي أحدثه.

وكان كوري هونیا رئیس مقاطعة بیوت أعلن أحدث عدد وفیات حریق كامب فایر فیما مشطت فرق من الطب الشرعي معها كلاب مدربة علي اكتشاف الجثث موقعا تناثر فیه الرماد والأنقاض المتفحمة في بارادیس بولایة كالیفورنیا في سفح جبل سییرا علي بعد حوالي 280 كیلومترا إلي الشمال من سان فرانسیسكو.

وجاءت الجهود المكثفة لتحدید أماكن الضحایا فی الیوم السادس لحریق أتي علي أكثر من سبعة آلاف منزل ومبني، بما في ذلك معظم مساحة بلدة بارادیس والتي كان یسكنها نحو 27 ألف شخص.

وكان هونیا قال فی وقت سابق إن 228 شخصا مفقودون وإن مكتبه یعمل علي تحدید مصیر ما یقرب من 1300 شخص آخرین طلب أقاربهم البحث عنهم بشكل جید.

واستطاعت فرق المكافحة إقامة خطوط عازلة لاحتواء ما یقرب من ثلث محیط الحریق الآخذ في التوسع.

ولا یزال أكثر من 50 ألفا من سكان المنطقة یخضعون لأوامر إجلاء ولا یزال 15500 مبني مدرجة كأماكن مهددة بالحریق.

غیر أن مسؤولي الإطفاء قالوا إن تراجع الریاح ومستویات الرطوبة الأعلي سمحت لفرق الإطفاء بشق طریق وسط ألسنة اللهب.

وبخصوص حرائق الغابات فی جنوب كالیفورنیا فقد ادي حریق وولزي فایر الي مقتل شخصین ودمر أكثر من 400 مبني وأدي إلي نزوح نحو 200 ألف شخص في الجبال وسفوح الجبال قرب ساحل مالیبو إلي الغرب من لوس أنجلوس.

انتهي ** 2342

