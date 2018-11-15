الداخلية العراقية تعلن اعتقال ثلاثة ارهابيين في الحويجة

طهران / 15 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاربعاء، عن اعتقال ثلاثة ارهابيين وضبط بحوزتهم اسلحة وعتاد ومبلغ مالي بعملية امنية في الحويجة.

وقالت الوزارة وفقا لما اوردته السومرية نيوز إن 'مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة واستناداً الي معلومات استخبارية دقيقة ونتيجة تعاون المواطنين القت القبض علي ثلاثة ارهابيين ينتمون الي عصابات داعش الإرهابية'.
وأضافت الوزارة، أن القوة 'ضبطت بحوزتهم رشاشة BKC و ثلاثة مسدسات وعتاد BKC، اضافة الي مبلغ من المال واجهزة موبايل في حي الشعب بقضاء الحويجة'، مؤكدة أنه 'تم تسليم المضبوطات بموجب وصل ضبط اصولي وإحالة المتهمين للقضاء لأكمال أوراقهم التحقيقية اصوليا'.
وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أعلن، في (5 تشرين الاول 2017)، عن تحرير مدينة الحويجة من قبضة تنظيم 'داعش' بالكامل.
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الداخلية العراقية تعلن اعتقال ثلاثة ارهابيين في الحويجة

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