الإعلام الأمني العراقي يعلن تدمير `وكر مفخخ` غرب سامراء

واوردت السومرية ان المركز قال في بيان انه 'خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها قيادة عمليات سامراء والقطعات الملحقة بها لتأمين الزيارة المليونية المرتقبة في ذكري استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وبناء علي معلومات استخباريه دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية (خلية استخبارات ومكافحة الارهاب) فقد تمكن طيران الجيش وخلال اسنادهم للقطعات أعلاه من تدمير وكر مفخخ وضبط دراجة نارية تستخدم من قبل عناصر إرهابية في جزيرة غرب سامراء'.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة السابق حيدر العبادي، في (9 كانون الاول 2017)، تحرير أرض العراق بالكامل من 'داعش'.

انتهي ** 2342

