الإعلام الأمني العراقي يعلن تدمير 'وكر مفخخ' غرب سامراء

طهران / 15 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
أعلن مركز الاعلام الامني، الاربعاء، عن تدمير 'وكر مفخخ' وضبط دراجة نارية تستخدم من قبل عناصر 'إرهابية' في عملية امنية غرب سامراء.

واوردت السومرية ان المركز قال في بيان انه 'خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها قيادة عمليات سامراء والقطعات الملحقة بها لتأمين الزيارة المليونية المرتقبة في ذكري استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وبناء علي معلومات استخباريه دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية (خلية استخبارات ومكافحة الارهاب) فقد تمكن طيران الجيش وخلال اسنادهم للقطعات أعلاه من تدمير وكر مفخخ وضبط دراجة نارية تستخدم من قبل عناصر إرهابية في جزيرة غرب سامراء'.
وأعلن القائد العام للقوات المسلحة السابق حيدر العبادي، في (9 كانون الاول 2017)، تحرير أرض العراق بالكامل من 'داعش'.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

الاعلام الامني العراقي

وكر مفخخ

غرب سامراء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الإعلام الأمني العراقي يعلن تدمير

معظم المشاهدات

تنفیذ حكم الاعدام بحق اثنین من المدانین بالاخلال بالنظام الاقتصادی فی ایران

تنفیذ حكم الاعدام بحق اثنین من المدانین بالاخلال بالنظام الاقتصادی فی ایران

امیركا لم تستطع ایجاد اجماع عالمی فی الحظر ضد ایران

السفیر الایرانی فی لندن:

امیركا لم تستطع ایجاد اجماع عالمی فی الحظر ضد ایران

ترامب يسعي لدفع العراق الي الصراع مع ايران

صحيفة 'العربي الجديد':

ترامب يسعي لدفع العراق الي الصراع مع ايران

اكثر من 80 بالمائة من انتاج السجاد اليدوي الايراني يصدر الي الخارج

اكثر من 80 بالمائة من انتاج السجاد اليدوي الايراني يصدر الي الخارج

الفتح: الفياض هو مرشح عبد المهدي لوزارة الداخلية العراقية

الفتح: الفياض هو مرشح عبد المهدي لوزارة الداخلية العراقية

أحدث الأخبار

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرتي تجسس لقوي العدوان في جيزان

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرتي تجسس لقوي العدوان في جيزان

طهران تعرب عن مواساتها لاسر ضحایا حرائق كالیفورنیا

طهران تعرب عن مواساتها لاسر ضحایا حرائق كالیفورنیا

الداخلية العراقية تعلن اعتقال ثلاثة ارهابيين في الحويجة

الداخلية العراقية تعلن اعتقال ثلاثة ارهابيين في الحويجة

الإعلام الأمني العراقي يعلن تدمير `وكر مفخخ` غرب سامراء

الإعلام الأمني العراقي يعلن تدمير 'وكر مفخخ' غرب سامراء

إصابة جندييْن `إسرائيلييْن` بعملية طعن في القدس

إصابة جندييْن 'إسرائيلييْن' بعملية طعن في القدس

موضوعات مرتبط