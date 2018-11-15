ايران تشارك بسبعة افلام في مهرجان باكو للافلام القصيرة

باكو / 14 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
انطلقت اليوم الاربعاء في مركز 'نظامي' السينمائي في العاصمة الاذربيجانية باكو فعاليات مهرجان 'ستارت' الدولي التاسع للافلام القصيرة بمشاركة 7 افلام ايرانية.

وتشارك في هذا المهرجان الذي تستمر فعالياته لغاية السبت القادم 100 فيلم قصير من 30 دولة.
ويعد كاتب السيناريو والمخرج الايراني كامبوزيا برتوي احد اعضاء هيئة التحكيم المؤلفة من 5 حكام في المهرجان.
والافلام الايرانية المشاركة في المهرجان هي: 'الحفرة' للمخرجة زهراء تركمانلو، 'الولادة' للمخرج سيامك اعطا، 'ما هي المسافة من هنا الي البحر ؟' للمخرجة افسانة باكروسعيدة باكرو، 'فقدان' للمخرج رامين فرزانة وبريسا صداي آذر، 'سلاخ' للمخرج رسول ايران زاد أقاميرلو، الفيلم الوثائقي 'انا عصمت' للمخرجة ليلي نوروزي، الفيلم الوثائق القصير 'الحب الحقيقي' للمخرج ايمان بهروزي.
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ايران تشارك بسبعة افلام في مهرجان باكو للافلام القصيرة

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