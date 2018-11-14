ناشط سياسي في كردستان العراق:

ايران قادرة علي تجاوز العقوبات بالاتكال علي طاقاتها

اربيل/ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر-قال الناشط السياسي 'برهان شيخ خلف' انه رغم بدء مرحلة جديدة من العقوبات علي ايران لكن هذه العقوبات لن تحقق نتائج تذكر لاميركا علي الامد القصير.

واضاف هذا الناشط السياسي في كردستان العراق في مقال نشره اليوم الاربعاء ان ايران وكما كانت خلال السنوات ال39 الماضية قادرة علي تجاوز جميع المشاكل بالاتكال علي طاقاتها وقدراتها.
واوضح ان ايران واميركا يواجهان الان مرحلة صعبة من الصراع العقائدي وعنصر الوقت مهم للجانبين خاصة وان الفترة الرئاسية لترامب ستنتهي بعد سنتين.
علي الصعيد ذاته قال عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني ' فريد اسه سرد' ان العراق تربطه اتفاقيات طويلة الامد في مجال النفط والطاقة مع ايران ولاشك ان هذه العلاقات ستستمر.
وحول المهلة التي وضعتها اميركا للعراق من اجل التعاون مع ايران، قال ان العراق ملتزم بمواقفه وان المباحثات مستمرة مع الجانب الاميركي في هذا المجال.
انتهي**س.ر



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ايران قادرة علي تجاوز العقوبات بالاتكال علي طاقاتها

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