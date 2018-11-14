مدير عام وكالة تونس افريقيا للانباء: المسلمون سيصنعون التاريخ عبر اتحادهم

إصفهان/14 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد مدير عام وكالة تونس افريقيا للانباء 'تاب' 'لطفي العرفاوي'، انه علي الدول الإسلامية أن تعلم بأن أميركا ليست صديقة للمسلمين وانهم قادرون علي صناعة التاريخ عبر تعزيز الاتحاد فيما بينهم.

وأضاف العرفاوي اليوم الأربعاء في تصريح لمراسل إرنا علي هامش زيارته الي محافظة إصفهان (وسط)، ان الإسلام يستطيع أن يخلق اتحادا رائعا بين كافة الدول الإسلامية.
وفيما عبر عن أسفه حيال العلاقات الهشة بين البلدان الإسلامية أكد العرفاوي علي دور وسائل الإعلام في العالم الإسلامي في تعزيز العلاقات والوفاق بين البلدان الإسلامية في مختلف المجالات السياسية والإجتماعية.
علما بأن مدير عام وكالة تونس افريقيا للانباء 'تاب' وصل الي إيران بداية الأسبوع الحالي وقام بزيارة وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) ومؤسسة ايران للثقافة والمطبوعات وتفقد كلية الاخبار التابعة للوكالة.
كما توجه أمس الثلاثاء الي محافظة إصفهان ليطلع علي معالمها الاثرية والثقافية.
إنتهي**أ م د**س.ر



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مدير عام وكالة تونس افريقيا للانباء: المسلمون سيصنعون التاريخ عبر اتحادهم

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