الأمين العام لحزب الأغلبية البرلمانية الجزائرية يقدم استقالته

الجزائر / 14 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا- قال مصدر مقرب من حزب الأغلبية البرلمانية في الجزائر 'جبهة التحرير الوطني' أن الأمين العام للحزب 'جمال ولد عباس' قدم استقالته، اليوم الأربعاء.

وأشار المصدر، في حديث لمراسل إرنا، إلي أن استقالة جمال ولد عباس بررت بـ 'وعكة صحية تعرض لها، ونقل علي إثرها إلي المستشفي العسكري 'عين النعجة' بالعاصمة الجزائرية.
وبحسب المصدر، فإن جمال ولد عباس تعرض لأزمة قلبية، ونصحه الأطباء بالراحة التامة.غير أن مصدرنا رجح أن مغادرة جمال ولد عباس قيادة جبهة التحرير الوطني هي 'إقالة وليست استقالة'.
وبحسب مصدر آخر، فإن الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني 'معاذ بوشارب' سيضمن قيادة الحزاب بالنيابة إلي غاية انتخاب أمين عام جديد للحزب في مؤتمر استثنائي.
وذهبت قراءات سياسية إلي أن إبعاد جمال ولد عباس من قيادة جبهة التحرير الوطني لا يخرج عن ترتيبات الحزب بالنسبة إلي الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نيسان / أفريل المقبل، مشيرة إلي 'وقوف جمال ولد عباس إلي صف الوزير الأول أحمد أويحيي في المناوشات الكلامية الأخيرة بينه وبين وزير العدل 'الطيب لوح' الذي انتقد الحملة التي طالت إطارات وأدخلتهم السجن في أواخر التسعينات حين كان أويحيي رئيس حكومة في عهد الرئيس الأسبق 'ليامين زروال'.
وبحسب هذه القراءات، فإن إبعاد جمال ولد عباس عن واجهة حزب الأغلبية معناه أن هناك حاجة لدي السلطة إلي وجه جديد وخطاب جديد يمكنه أن يسوق لمرشح السلطة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
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سياسي

جمال ولد عباس

الجزائر

جبهة التحرير الوطني

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الأمين العام لحزب الأغلبية البرلمانية الجزائرية يقدم استقالته

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