وزير العلوم يعلن : انشاء فرع لـ `جامعة تربية مدرس` في سوريا

جاءت تصريحات غلامي اليوم الاربعاء خلال اللقاء مع نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية – الايرانية 'محمد حسين راغب الحسين' الذي يزور البلاد حاليا.

وتطلع وزير العلوم الايراني الي المتابعات المستدامة بهدف توفير ظروف مواتية لانجاز هذا المشروع.

ونوّه الي ان هذه الجامعة تساعد الطلبة السوريين علي اكمال تعليمهم الاكاديمي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه داخل بلادهم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد غلامي علي الطاقات التي تزخر بها الجامعات ومراكز التعليم العالي في ايران للمساهمة في حلّ المشاكل والقضايا التي تواجه سوريا.

انتهي ** ح ع

