ايران تنتج 477 الف طن من الثروة السمكية

وأضاف عبد الحي اليوم الأربعاء خلال الإجتماع الإقليمي لـ'تحديات وآليات تنمية الإستزراع المائي في بحر قزوين'، الذي انعقد في مدينة نور التابعة لمحافظة مازندران (شمال)، أضاف انه من المتوقع ان يبلغ انتاج البلاد من الثروة السمكية 500 ألف طن خلال العام الإيراني الحالي (بدأ من 21 آذار/مارس).

ولفت الي ان الجمهورية الإسلامية تقف في المركز الحادي والعشرين في العالم بانتاجها 477 ألف طن سنويا من انواع الاسماك.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس فريق تنمية سوق وتجارة الثروة السمكية 'سيامك مدبيكي'، ان ايران قامت في الاشهر الستة الاولي من العام الايراني الجاري بتصدير 55 ألفا و580 طنا من انواع الاسماك ماقيمته 150 مليون دولار.

وأكد مدبيكي اليوم الأربعاء في تصريح لمراسل إرنا علي هامش إلاجتماع المذكور ، اكد ضرورة التسويق المناسب للمنتجات التي يتم تصديرها لا سيما الي دول المنطقة داعيا المنتجين الي تعزيز الإلتزام بمعايير الجودة بهدف الإرتقاء بعملية التسويق وتنشيطها.

إنتهي**أ م د**س.ر

