افتتاح مركز ايران التجاري في قرغيزيا

طهران / 14 تشرني الثاني / نوفمبر / ارنا – اقيمت اليوم الاربعاء مراسم افتتاح المركز التجاري الايراني في العاصمة القرغيزية 'بيشكيك'.

ورعي مراسم افتتاح مركز ايران التجاري في قرغيزيا اليوم مساعد شؤون التنمية الادارية واستقطاب رؤوس الاموال لدي المعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية في ايران 'عليرضا دليري'، بمشاركة السفير الايراني في بيشكيك، ورئيس غرفة التجارة والصناعة لجمهورية قرغيزيا، ورئيس وكالة الاستثمارات في هذا البلد الي جانب مدراء 30 شركة قائمة علي المعرفة من ايران و100 من رجال الاعمال القرغيزيين.
ويتخذ المركز التجاري الايراني من المعرض الدائمي للمنتجات الصناعية والتقنية الايراني في بيشكيك مقرار له، وتنشط فيه 50 شركة ايرانية قائمة علي المعرفة و30 شركة اخري للتعريف بمنتجاتها لرجال الاعمال والتجار في قرغيزيا.
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افتتاح مركز ايران التجاري في قرغيزيا

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