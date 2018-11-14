أمير عبد اللهيان: المقاومة الفلسطينية ستضع حدا للصهاينة وتجعلهم يندمون

طهران/14 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد أمين عام المؤتمر الدولي لدعم الإنتفاضة الفلسطينية 'حسين أمير عبد اللهيان'، ان نتانياهو وصل الي خط النهاية ولا شك ان المقاومة الفلسطينية ستضع حدا للصهاينة وتجعلهم يندمون.

وخلال بيان أصدره اليوم الأربعاء، ادان عبد اللهيان بشدة الهجمات الوحشية الأخيرة للكيان الصهيوني علي غزة والتي أسفرت عن إستشهاد عدد من المدنيين العزل وكذلك تدمير مناطق سكنية الي جانب مبني إذاعة وتلفزيون الأقصي.
واعتبر عبد اللهيان في هذا البيان، إستمرار الحصار المفروض علي أبناء غزة وحرمان الشعب الفلسطيني المضطهد من أدني حقوقه الأساسية، عاملا لإستمرار التوتر في هذا القطاع مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في 'العودة' وتطهير الاراضي الفلسطينية من ' الإحتلال' .
كما اعتبر القدرة الصاروخية الرادعة والدعم الشعبي للمقاومة رمزا لإنتصار وصمود الشعب الفلسطيني بوجه المحتلين وأضاف، ان نتانياهو وصل الي خط النهاية وما من شك ان المقاومة الفلسطينية ستضع حدا للصهاينة وتجعلهم يندمون.
وتابع، 'لقد ولي زمن التفاوض والتطبيع مع الصهاينة القاتلين للأطفال' مضيفا، ان المقاومة الفلسطينية ستتخذ في المرحلة الجديدة خطوات هامة لبلوغ حقوقها الشرعية وتحرير القدس الشريف.
كما أكد أمين عام المؤتمر الدولي لدعم الإنتفاضة الفلسطينية ضرورة دعم الشعب الفلسطيني، داعيا الأوساط العالمية والمنظمات الدولية الي الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، عبر إدانة الجرائم التي يرتكبها الصهاينة علي الأراضي المحتلة.
إنتهي**أ م د**س.ر



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حسين أمير عبد اللهيان'

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أمير عبد اللهيان: المقاومة الفلسطينية ستضع حدا للصهاينة وتجعلهم يندمون

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