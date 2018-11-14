الفاتيكان يؤكد علي النهوض بمستوي التعاون الثقافي مع ايران

روما / 14 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد رئيس مجلس الاساقفة، وزير الثقافة في الفاتيكان الكاردينال 'جانفرانكو راوازي'، اكد ضرورة النهوض بمستوي التعاون الثقافي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك خلال اللقاء بين الكاردينال راوازي اليوم الاربعاء مع السفير الايراني لدي الفاتيكان حجة الاسلام 'سيد طه هاشمي'.
ونوّه رئيس مجلس اساقفة الفاتيكان بالثراء الثقافي والحضاري في ايران؛ داعيا الي تعزيز التعاون الثنائي لاقامة برامج ثقافية مشتركة في مقر الفاتيكان، بما في ذلك تنظيم معارض متنوعة بمشاركة فنانين ايرانيين في مجالات الصور الفوتوغرافية والخط والرسم والسينما.
الي ذلك، اشار حجة الاسلام هاشمي الي لقائه خلال الفترة الاخيرة مع بابا الفاتيكان 'فرانسيس' وتاكيد الاخير علي ان الثقافة الايرانية الزاخرة تعد من اهم ميّزات الشعب الايراني التي تضمن نجاة البشرية في عصر اضمحلال القيم والمبادئ.
هذا، ودعا الجانبان خلال اللقاء اليوم، الي توفير ظروف التعاون بين جامعات العلوم الدينية في ايران والفاتيكان، فضلا عن سائر مجالات التعاون الثقافية والتعليمية ذات الاهتمام المشترك.
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الفاتيكان يؤكد علي النهوض بمستوي التعاون الثقافي مع ايران

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