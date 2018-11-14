مسؤول ايراني: مزاعم أميركا حول حرية إستيراد المواد الغذائية والأدوية محض كذب

وأضاف نوراني اليوم الأربعاء في تصريح لمراسل إرنا، ان المرحلة الجديدة من الحظر الأميركي الجائر ضد الشعب الإيراني دخل حيز التنفيذ منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وهو يتمحور حول فرض القيود علي النظام المصرفي ونظام التأمين والضمان، وصناعة النفط والملاحة البحرية وقال، انه علي الرغم من مزاعم المسؤولين الأميركان فيما يخص عدم ادراج المواد الغذائية والأدوية علي قائمة الحظر، فان فرض القيود علي إجراء المبادلات المالية تؤثر علي عملية إستيراد المواد الغذائية والأدوية.

وأوضح نوراني في ذات السياق، ان قطع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) عن ايران لم يؤثر علي عمليات استيراد وتصدير المواد الغذائية والأدوية فحسب بل انها تؤدي ايضا الي عرقلة مسار هذه العمليات ورفع التكاليف الي أضعاف.

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