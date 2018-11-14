مسؤول ايراني: مزاعم أميركا حول حرية إستيراد المواد الغذائية والأدوية محض كذب

طهران/14 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد رئيس النقابة الوطنية لمصدري ومستوردي المحاصيل الزراعية في إيران 'سيد رضا نوراني'، ان مزاعم أميركا بشأن عدم وضع قيود امام ايران لإستيراد المواد الغذائية والأدوية محض كذب وقال ان أميركا لا تهدف من إطلاق هذه الشعارات سوي الحفاظ علي سمعتها الدولية.

وأضاف نوراني اليوم الأربعاء في تصريح لمراسل إرنا، ان المرحلة الجديدة من الحظر الأميركي الجائر ضد الشعب الإيراني دخل حيز التنفيذ منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وهو يتمحور حول فرض القيود علي النظام المصرفي ونظام التأمين والضمان، وصناعة النفط والملاحة البحرية وقال، انه علي الرغم من مزاعم المسؤولين الأميركان فيما يخص عدم ادراج المواد الغذائية والأدوية علي قائمة الحظر، فان فرض القيود علي إجراء المبادلات المالية تؤثر علي عملية إستيراد المواد الغذائية والأدوية.
وأوضح نوراني في ذات السياق، ان قطع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) عن ايران لم يؤثر علي عمليات استيراد وتصدير المواد الغذائية والأدوية فحسب بل انها تؤدي ايضا الي عرقلة مسار هذه العمليات ورفع التكاليف الي أضعاف.
إنتهي**أ م د**س.ر



برچسب ها

سياسي

المواد الغذائية والأدوية

الحظر الأميركي

جمعية الاتصالات المالية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول ايراني: مزاعم أميركا حول حرية إستيراد المواد الغذائية والأدوية محض كذب

معظم المشاهدات

تنفیذ حكم الاعدام بحق اثنین من المدانین بالاخلال بالنظام الاقتصادی فی ایران

تنفیذ حكم الاعدام بحق اثنین من المدانین بالاخلال بالنظام الاقتصادی فی ایران

جهانغيري: سياسة اميركا تجاه ايران لعبة خاسرة

جهانغيري: سياسة اميركا تجاه ايران لعبة خاسرة

امیركا لم تستطع ایجاد اجماع عالمی فی الحظر ضد ایران

السفیر الایرانی فی لندن:

امیركا لم تستطع ایجاد اجماع عالمی فی الحظر ضد ایران

قاسمی: علي العالم التدخل لوقف آلة الحرب والارهاب الصهیونیة

قاسمی: علي العالم التدخل لوقف آلة الحرب والارهاب الصهیونیة

الشركات الألمانیة تستطیع الاتجار مع إیران بسهولة

وزیر الخارجیة الألمانی السابق:

الشركات الألمانیة تستطیع الاتجار مع إیران بسهولة

أحدث الأخبار

وزير العلوم يعلن : انشاء فرع لـ `جامعة تربية مدرس` في سوريا

خلال اللقاء مع مسؤول برلماني سوري؛

وزير العلوم يعلن : انشاء فرع لـ 'جامعة تربية مدرس' في سوريا

ايران تنتج 477 الف طن من الثروة السمكية

ايران تنتج 477 الف طن من الثروة السمكية

افتتاح مركز ايران التجاري في قرغيزيا

افتتاح مركز ايران التجاري في قرغيزيا

أمير عبد اللهيان: المقاومة الفلسطينية ستضع حدا للصهاينة وتجعلهم يندمون

أمير عبد اللهيان: المقاومة الفلسطينية ستضع حدا للصهاينة وتجعلهم يندمون

قائد الثورة يستقبل الحائزین علي ميداليات في دورة الألعاب الباراآسيوية 2018

قائد الثورة يستقبل الحائزین علي ميداليات في دورة الألعاب الباراآسيوية 2018

موضوعات مرتبط