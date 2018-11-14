الناطقة باسم الخارجیة الصینیة : نحن نثمن جهود ایران للحفاظ علي الاتفاق النووی

وردا علي سؤال مراسل 'ارنا' خلال مؤتمرها الصحفی الاسبوعی الیوم الاربعاء، اعربت السیدة 'هوا' عن املها بان یعمد اطراف الاتفاق ومن خلال رؤیة عامة وبعیدة المدي، الي حمایة وتنفیذ هذا الاتفاق.

كما نوّهت الناطقة باسم الخارجیة الصینیة بالتقریر الصادر مؤخرا عن المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، حیث تاكیده من جدید علي التزام ایران بكامل تعهادتها فی اطار الاتفاق النووی.

وتابعت القول، انه منذ ان دخل الاتفاق النووی خلال العام 2016 حیّز التنفیذ، فقد اكدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لـ 13 مرّة علي التزام ایران بتعهداتها النوویة.

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