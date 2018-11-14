سيناتور روسي : ينبغي اعتماد الريال والروبل في التبادل التجاري بين طهران وموسكو

موسكو/14 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد السيناتور الروسي المخضرم 'ايغور ماروزوف'، ضرورة اعتماد عملتي 'الروبل' و'الريال' في مجال التبادل التجاري بين ايران وروسيا، بهدف مواجهة الحظر الامريكي الاحادي.

وقال ايغور في حوار خاص مع مراسل 'ارنا' من موسكو، ان الخطوة الاولي في سياق تصدي الحظر الامريكي الاحادي، تكمن في مواصلة التعاون التجاري القائم علي العملة الوطنية بين ايران وروسيا.
واوضح السيناتور الروسي قائلا، انه بواسطة هذا الاسلوب ستعجز امريكا عن استغلال نظام الـ 'سويفت' في سياق رغباتها لاغلاق التعامل المالي بين طهران وموسكو.
وتطلع ماروزوف الي 'مستقبل واعد' في حال انضمام الصين الي هذه المنظومة وايضا مساهمة تركيا 'التي اعلنت عن رغبتها في استخدام العملة الوطنية للتعامل التجاري'.
وشدّد السيناتور الروسي، قائلا ان الولايات المتحدة الامريكية لا تمتلك اي مبرر للحظر التي تفرضه ضد ايران؛ لأن الاخيرة وبشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزمت بكافة تعهادتها في اطار الاتفاق النووي.
وتابع القول : سنواصل التعاون في انشاء محطة بوشهر النووية، وايضا محطة بندرعباس الحرارية (جنوب البلاد)، وكهربة الشبكة السككية في ايران.
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سيناتور روسي : ينبغي اعتماد الريال والروبل في التبادل التجاري بين طهران وموسكو

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