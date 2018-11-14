الرئيس روحاني: لقد وجهنا مؤشرا واضحا الي اميركا باننا نبيع نفطنا

وفي كلمة القاها اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس الوزراء قال الرئيس روحاني'ان حكام البيت الابيض وبناء علي افكارهم الفارغة تصوروا بان يوم 13 آبان (4 تشرين الثاني /نوفمبر) سيكون يوم نهاية الجمهورية الاسلامية الايرانية عبرفرض الحظر والضغوط وما روجوا له اعلاميا لبث اليأس بين الشعب الايراني.

واضح ان وقوف الشعب بقوة وحزم امام قوة متغطرسة في العالم واثباته انه لا يتاثر بمزاعمها الخاوية يعد نجاحا وانتصارا كبيرا.

وشدد بالقول ان وقوف هذا الشعب العظيم بشموخ امام مؤامرات اميركا انما يعد فخرا كبيرا ولقد ادرك العالم كله اليوم بان الاميركان يطلقون مزاعم فارغة ويمارسون دعاية مزيفة ويتابعون اهدافا لن يصلوا اليها مطلقا واضاف، لقد تصوروا بانهم سيقطعون تصدير النفط الايراني تماما الا انهم ادركوا في الايام الاخيرة بان هذا الامر غير ممكن عمليا، سواء بسبب قضاياهم الداخلية او بسبب اسعار النفط.

واضاف، لقد ادرك الاميركان اننا نبيع نفطنا ولنا الكثير من السبل بحيث يصبح الحظر معها عديم التاثير، وهو ما يعد عملا قيما جدا تم انجازه.

واعرب عن ثقته بان الاميركان سيُهزمون في هذا الطريق الخاطئ الذي انتهجوه واضاف، ان كان يهمهم امن المنطقة كما يزعمون فليس هذا هو طريق الصواب وان كانوا يحترمون شعبا وتاريخ ايران كما يدعون فليس هذا هو الطريق الصحيح ايضا. لقد اختاروا الطريق الخاطئ وسيشوهون سمعتهم في العالم اكثر فاكثر.

واوضح ان كانت اميركا تتصور انه بامكانها القضاء علي الشعب الفلسطيني وانهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين الي الابد او انها قادرة علي فرض الاستسلام علي اهالي غزة عبر دعم الكيان الصهيوني، فهي مخطئة تماما، لان الطريق الصحيح هو احترام حقوق الشعب الفلسطيني.

واكد بان صفقة القرن لانهاء القضية الفلسطينية لن تنجح وقال، انه ليس بامكان الاميركان والصهاينة قمع الشعوب الكبري في المنطقة ونحن ندعم الشعوب المظلومة ومنها الشعب الفلسطيني كما في السابق.

وقال الرئيس روحاني، انه علينا اليوم الوقوف بقوة امام المؤامرة الاميركية وان الصمود يكمن في ان نستفيد جيدا من جميع طاقاتنا الداخلية في المجالات الانسانية والجغرافية والمادية وبامكان ايران ان تكون طريق الترانزيت للكثير من الدول نظرا لموقعها الحساس جدا.

انتهي**1110**س.ر

