مصدر مسؤول يعلن عن إحباط 80 محاولة للمساس بأمن البلاد

قزوين/14 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن قائد القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري العميد ' أميرعلي حاجي زادة'، انه تم منذ بداية العام الإيراني الحالي(بدأ من 21 آذار/مارس) ولحد الآن، إحباط نحو 80 محاولة للمساس بامن البلاد.

وأضاف العميد حاجي زادة اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عقد علي هامش مهرجان 'الثلاثة آلاف شهيد لمحافظة قزوين' (غرب) أضاف، ان أعداء إيران الإسلامية بمن فيهم أميركا والكيان الصهيوني الي جانب آل سعود والإمارات يحاولون تنفيذ مشاريع حرب اقتصادية وحرب عسكرية ضد ايران وإنعدام الأمن.
وتابع، انهم يريدون ذات المشروع الذي طبقوه لإنعدام الأمن في العراق وسوريا لإيران ايضا ويتشبثون بأي ذريعة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد هذا المسؤول ان إيران تمكنت من إستهداف مركز تخطيط الجماعات الإرهابية عبر تنفيذ عمليات إستباقية و نجحت في إحباط معظم عملياتهم.
وصرح، انه لم تنجح سوي 3-4 بالمئة من عمليات الجماعات الإرهابية خلال العام الحالي فيما احبطت عملياتهم الأخري بفضل الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل القوات الإيرانية.
وأكد حاجي زادة، ان إيران باتت اليوم القوة الاولي في المنطقة الأمر الذي يعترف به الأصدقاء والأعداء .
إنتهي**أ م د**س.ر



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مصدر مسؤول يعلن عن إحباط 80 محاولة للمساس بأمن البلاد

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