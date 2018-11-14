إيران وماليزيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي

بوشهر/14 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- وقعت جامعة الخليج الفارسي في مدينة بوشهر (جنوب) وجامعة ماليزيا التقنية (UTM) اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

وقال رئيس جامعة الخليج الفارسي 'عبد المجيد مصلح' في تصريح للمراسلين في بوشهر ، ان مذكرة التفاهم وقعها 'سيد عبد اللطيف هاشمي فرد'رئيس كلية هندسة النفط والغاز والبتروكيمياء
و'احمد فائوزي اسماعيل' مساعد رئيس جامعة ماليزيا التقنية.
وأوضح مصلح ان المذكرة تنص علي تبادل الأساتذة والطلبة وتعزيز التعاون العلمي بين الجامعتين وعقد اجتماعات وندوات علمية مشتركة في مجال تنفيذ المشاريع الهندسية المعنية بالكيمياء والنفط والغاز.
وجري توقيع المذكرة علي هامش المؤتمر الدولي للنفط والغاز والبتروكيمياء في بوشهر.
إنتهي**أ م د**س.ر



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جامعة ماليزيا للتكنولوجيا

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إيران وماليزيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي

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