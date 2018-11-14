مصدر مسؤول : لاصحة لنبأ منع خروج بعض السلع من موانئ الامارات الي ايران

طهران / 14 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال مدير عام شؤون الموانئ والملاحة البحرية في ايران 'روانبخش بهزاديان'، ان الانباء بشأن منع خروج بعض السلع من موانئ الامارات باتجاه ايران، عقب الحظر الامريكي الجائر ضد ايران، عارية عن الصحة تماما.

واكد 'بهزاديان' انه لم يتم اي منع او إعاقة او فرز للسلع بين ايران والامارات؛ مبينا ان عمليات التصدير والاستيراد قائمة كما كانت عليه سابقا.
واوضح رئيس شؤون الموانئ والملاحة البحرية قائلا، ان الانباء بشأن منع خروج بعض السلع من موانئ الامارات باتجاه ايران لا تمتّ بصلة الي الموقع الاعلامي الرسمي لدائرة الجارك للجمهورية الاسلامية الايرانية، كما ان مسؤولي الجمارك في البلاد لم يؤكدوا ذلك.
واشار بهزاديان الي ان التبادل التجاري بين ايران والامارات مازال قائما ولا توجد اي مشكلة في هذا الخصوص.
علما ان دولة الامارات العربية المتحدة استوردت من ايران خلال الاشهر السبعة الاخيرة ما قيمته 4 مليارات و637 مليون دولار لتصبح ثالث اكثر الدول استيرادا للبضائع من ايران.
وقد بلغت قيمة صادرات الامارات الي ايران خلال الفترة نفسها، 3 مليارات و932 مليون دولار، لتكون ثاني اكبر دولة مورّدة للسع الي البلاد.
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مصدر مسؤول : لاصحة لنبأ منع خروج بعض السلع من موانئ الامارات الي ايران

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