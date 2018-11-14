بحضور ظريف

لجنة الأمن القومي ستناقش مشروع قانون إنضمام إيران الي اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب

طهران/ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، إن مشروع قانون انضمام إيران إلي اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب CFT سيناقش يوم الاحد القادم 18 نوفمبر في اللجنة بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف وممثل مجلس صيانة الدستور والاجهزة المعنية.

واضاف 'علي نجفي خوشرودي' في حديث لمراسل ارنا اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون انضمام إيران الي اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، يعتبر الموضوع الرئيسي علي جدول أعمال لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية يوم الأحد المقبل، ولهذا السبب تم دعوة وزير الخارجية لحضور هذا الاجتماع.
وأضاف إن المسؤولين والمؤسسات من مختلف الأجهزة، بما في ذلك وزارة الخارجية والمساعد القانوني لرئيس الجمهورية والاجهزة الأمنية ستشارك في هذا الاجتماع .
وردا علي سؤال حول ادعاء أحد أعضاء اللجنة حول الترجمة غير الصحيحة لمشروع قانون اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وأنه يجب تقديم ترجمة جديدة للبرلمان، أوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: استبعد هذا الأمر، والأهم من ذلك، أنه لايحدث مثل هذا الخطأ بالترجمة في الأجهزة الهامة مثل وزارة الخارجية ومكتب المساعد القانوني لرئيس الجمهورية .
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لجنة الأمن القومي ستناقش مشروع قانون إنضمام إيران الي اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب

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