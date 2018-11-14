لجنة الأمن القومي ستناقش مشروع قانون إنضمام إيران الي اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب

واضاف 'علي نجفي خوشرودي' في حديث لمراسل ارنا اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون انضمام إيران الي اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، يعتبر الموضوع الرئيسي علي جدول أعمال لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية يوم الأحد المقبل، ولهذا السبب تم دعوة وزير الخارجية لحضور هذا الاجتماع.

وأضاف إن المسؤولين والمؤسسات من مختلف الأجهزة، بما في ذلك وزارة الخارجية والمساعد القانوني لرئيس الجمهورية والاجهزة الأمنية ستشارك في هذا الاجتماع .

وردا علي سؤال حول ادعاء أحد أعضاء اللجنة حول الترجمة غير الصحيحة لمشروع قانون اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وأنه يجب تقديم ترجمة جديدة للبرلمان، أوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: استبعد هذا الأمر، والأهم من ذلك، أنه لايحدث مثل هذا الخطأ بالترجمة في الأجهزة الهامة مثل وزارة الخارجية ومكتب المساعد القانوني لرئيس الجمهورية .

انتهي** 2344

