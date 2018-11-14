السفير الايراني في سوريا :

المؤامرات التي تستهدف الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل

دمشق / 14 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا 'جواد تركابادي' ان فلسطين قضية الامة الاسلامية وجميع احرار العالم؛ مؤكدا ان اي مخطط يتجاهل حق هذا الشعب سيواجه الهزيمة والفشل.

جاءت تصريحات السفير الايراني هذه، خلال ملتقي 'محور المقاومة في مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني'، الذي عقد اليوم الاربعاء بمحافظة حلب السورية.
ولفت تركابادي الي القول، ان تطهير محافظة حلب من دنس الارهاب لم يكن بمثابة انتصار للمواطن (السوري) فحسب وانما شكّل رفعة للمسلمين اجمع.
وتابع قائلا، ان انتصارات سوريا بدأت منذ قرار الرئيس السوري بشار الاسد علي الصمود بوجه المؤامرات؛ مردفا ان هذا القرار الشجاع من جانب الاسد سطّر النصر والمقاومة التي ستبقي نبراسا علي مدي التاريخ.
وخلص السفير الايراني لدي سوريا الي ان الانتصارات في حلب تحقّقت بفضل المقاومة والصمود، 'ونحن اليوم نحتفل بفشل المؤامرة التي جاءت علي امتداد المشروع الصهيوني الرامي الي تقسيم سوريا'.
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المؤامرات التي تستهدف الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل

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