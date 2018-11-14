صحيفة 'العربي الجديد':

ترامب يسعي لدفع العراق الي الصراع مع ايران

بغداد/14 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- كشفت صحيفة عربية، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعي لدفع العراق إلي الصراع مع إيران بعد فشل إدارته في تحقيق اي مكسب سياسي خلال مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية.

ونقلت وكالة 'نيونيوز' المحلية ان صحيفة 'العربي الجديد' ذكرت في تقرير لها ، إن 'هناك توجّها لدي الأميركيين نحو تغيير كامل طاقمهم في العراق بعد نتائج ومكاسب متواضعة حققوها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة وتسمية رئيس البرلمان والجمهورية'.
وأضافت الصحيفة، أن 'المزاج العام في بغداد قلق بعد تسمية تولر ويري أنّ ترامب ماضٍ بدفع العراق نحو الصراع مع إيران'، مشيرة الي انه 'من المتوقّع أن تتخذ الولايات المتحدة مع بداية عمل السفير الجديد، جملة من الإجراءات في العراق، تتمثّل برفع التصعيد تجاه إيران، وزيادة الضغط علي بغداد للالتزام بالعقوبات الأميركية علي طهران'.
واوضحت أن 'ترشيح ماثيو تولر كسفير أميركي في العراق يأتي متناغماً مع الحملة الأميركية ضد إيران، فهو خدم في العديد من الدول العربية ومن بينها العراق، إبان مرحلة الاحتلال الأميركي، وهو معروف بمواقفه المناهضة لإيران'.
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ترامب يسعي لدفع العراق الي الصراع مع ايران

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