ستة ملايين سائح أجنبي زاروا ايران من مارس حتي نوفمبر 2018

أراك/14تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال المساعد في شؤون التنمية بمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة «محمد خياطيان» اليوم الاربعاء: إنّ عدد السواح الأجانب الذين زاروا ايران من 21مارس حتي نوفمبر 2018 بلغ 6 ملايين شخص.

وخلال حفل تسمية مدير التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الجديد في المحافظة المركزيه (وسط البلاد) أضاف خياطيان بأنّ عدد السياح الذين زاورا ايران خلال هذه الفترة زاد بنسبة 51 بالمائة مقارنة بعددهم من مارس حتي نوفمبر2017.
واضاف بأنّ معظم هؤلاء السواح الأجانب كانوا من الدول الاوروبية والدول المطلة علي الخليج الفارسي ودول آسيا زاروا المعالم التاريخية والمناطق الطبيعية في البلاد.
وأكّد أنّ دخول السواح الأجانب يعود علي البلاد بالانتعاش الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودخول العملة الصعبة.
وعزا خياطيان إختيار محافظة همدان (غرب) كعاصمة للسياحة الآسيوية الي كون ايران بلداً يحظي بمكانة حصرية بين دول آسيا.
و وصف المحافظة المركزيه بأنها قادرة علي أن تتحوّل الي قطب صناعي في البلاد و تستضيف رحلات لوفود صناعية.
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ستة ملايين سائح أجنبي زاروا ايران من مارس حتي نوفمبر 2018

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