إفتتاح المؤتمر الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات في بوشهر

وقال الأمين العام للمؤتمر الدولي الثاني للنفط والغاز والبتروكيماويات في بوشهر في الحفل الافتتاحي للمؤتمر، إن 150 مقالة باللغة الإنجليزية من سبعة بلدان وصلت إلي أمانة المؤتمر.

وأضاف آرش خسروي: ينصب التركيز الرئيسي للمؤتمر علي مجالين رئيسيين الطاقة والبيئة.

واشار الي تقييم المقالات التي تلقاها أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر، والتي تتألف من أساتذة بارزين من 16 بلدا في العالم.

وتابع خسروي : تم تقييم كل مقالة من المقالات من قبل ثلاثة حكام، وفي نهاية المطاف تم اختيار 140 مقالة لعرضها في هذا المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد.

ويعقد المؤتمر الدولي الثاني للنفط والغاز والبتروكيماويات بمشاركة علماء وباحثين من إيران وقطر وعمان والكويت والعراق والنمسا والنرويج وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمغرب وماليزيا والهند.

المؤتمر الثاني للنفط والغاز والبتروكيماويات (OGPC2018) هو حدث علمي دولي لرصد البحث العلمي والنتائج الصناعية والتكنولوجية الجديدة في مجال الطاقة والبيئة، والذي يعقد برعاية جامعة الخليج الفارسي في بوشهر، بالتعاون مع جمعية الهندسة الكيميائية الإيرانية ومشاركة الجامعات والشركات من أكثر من 10 دول بما في ذلك منطقة الخليج الفارسي.

انتهي** 2344

