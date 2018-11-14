في مقابلة مع قناة فرانس 24

خرازي: امريكا فرضت في الحقيقه الحظر علي الشعب الايراني

طهران/14تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ' كمال خرازي' ان امريكا تزعم بانها فرضت الحظر علي الحكومة الايرانية لكن الحقيقة هي ان الحظر مفروض علي الشعب الايراني و في هذه الاجواء ليس لدينا خيار إلا المقاومة.

وفي مقابلة اجرتها معه قناة 'فرانس 24' و ردا علي ما اذا كان صبر ايران بدأ ينفد حيال البقاء في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)؟ اكد ان ايران لا زالت تلتزم بالاتفاق النووي لذلك يجب مساءلة الاخرين بسبب المماطلة في هذا المجال.
وحول تصريحات وزير الخارجية الامريكي 'مايك بومبيو' بشأن ايران و عما اذا كانت ايران تعود الي طاولة المفاوضات او انها ستنسحب من الاتفاق؟ اوضح خرازي ان الجميع ندد بالانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي قائلا انها تزعم بان الحظر فرض علي الحكومة الايرانية بينما العقوبات الامريكية طالت الشعب الايراني.
وبشأن التعاون مع اوروبا و مدي ثقة ايران بها، قال ان اوروبا وعدت بانها تبحث عن آلية لمواصلة التعاون مع ايران .
وحول الهجمات الارهابية الاخيرة في الدنمارك و فرنسا اوضح ان هناك من يحاول النيل من علاقاتنا.
وتابع متسائلا لماذا تنشط زمرة ارهابية ارتكبت جريمة قتل ضد 17 الف ايراني تنشط في فرنسا؟
وردا علي سوال حول ما اذا كان قائد الثورة الاسلامية يدعم رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالاتفاق النووي اوضح ان سماحه القائد كان و لا يزال يدعم الحكومة و اعلن موقفه هذا بشفافية و حتي في الفترة التي كان البعض يتحدث عن ضرورة استقالة رئيس الجمهورية اعلن سماحة القائد إنه علي الحكومة ان تواصل مهامها و تعمل علي معالجة المشاكل.
وفي جانب اخر من هذه المقابلة اشار خرازي إلي اسباب حضور ايران في سوريا و العراق بعد دحر داعش فيهما و قال إن هذا الحضور جاء بطلب من الحكومتين العراقية والسورية لضمان الامن فيهما و للحفاظ علي مصالحنا الوطنية لان داعش اقترب من حدودنا.
و حول الاوضاع الراهنة في اليمن اوضح، إنه يجب أن نوجه سؤالا لاوروبا بشأن الاوضاع الجارية في اليمن لانها لازالت تواصل بيع السلاح الي السعودية و الامارات موكدا ان العدوان علي اليمن لم يحقق اي نصر للسعودية و الامارات بل انهما تواصلان تدمير اليمن و قتل ابنائه بمن فيهم النساء و الاطفال.
و شدد اننا ندعم مفاوضات السلام في اليمن كما اجرينا محادثات مع بعض الدول الاوربية حول ارساء السلام في اليمن لكن للاسف فان اوروبا لم تتعاون معنا في هذا المجال.
وبشأن الانباء التي يتم تداولها بشأن مخططات السعودية لتمويل بعض الجماعات بما فيها زمرة المنافقين الارهابيه وتدمير الاقتصاد الايراني و عما اذا كانت ايران تاخذ هذه التهديدات علي محمل الجد؟ اوضح اننا لم نستغرب ذلك لان السعودية طالما دعمت الارهاب و من قام باغتيال الايرانيين و هذا التوجه السعودي ينبع من طبيعتها وعقليتها.
وعما اذا كانت ايران ترغب في الجلوس إلي طاولة المفاوضات مع السعودية'؟ اجاب إنه لا شك باننا نرغب في اجراء محادثات مع السعودية وباقي الاطراف بهدف تحسين الظروف في الشرق الاوسط لانه يعيش حاليا وضعا هشا للغاية ومن هذا المنطلق لاشك بان اجراء المحادثات بين ايران و السعودية سيسهم في تحسين اوضاع المنطقة.
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الحظر الامريكي

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خرازي: امريكا فرضت في الحقيقه الحظر علي الشعب الايراني

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خرازي: امريكا فرضت في الحقيقه الحظر علي الشعب الايراني

في مقابلة مع قناة فرانس 24

خرازي: امريكا فرضت في الحقيقه الحظر علي الشعب الايراني

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