قائد القوة البحرية الإيرانية:

لتستخدم كل من إيران وإيطاليا القدرات التدريبية لقواتهما البحرية

طهران/ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الادميرال حسين خانزادي، خلال لقائه نائب قائد البحرية الإيطالية، علي ضرورة استخدام القدرات التدريبية بين القوات البحرية في البلدين.

واشار الأدميرال حسين خانزادي اليوم الاربعاء خلال لقائه نائب قائد البحرية الإيطالية علي هامش الذكري السنوية العاشرة لقادة البحرية في دول المحيط الهندي، إلي زيارة القطع البحرية الإيطالية للمنطقة البحرية الأولي للجيش الإيراني في بندرعباس (جنوب) واضاف إنه في المستقبل القريب سيتم إرسال أسطول من البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلي إيطاليا .
وأضاف قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني: يجب أن يتعاون سلاحا البحر للجيشين الإيراني والإيطالي في جميع المجالات البحرية، ويمكن القيام بذلك عن طريق إرسال الطلاب والضباط من كلا البلدين لتبادل الخبرات.
من جانبه أعرب قائد البحرية الإيطالية، عن ارتياحه لزيارة إيران، قائلا: إن البحرية الإيطالية مستعدة لاستضافة القطع البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتابع: نحن نعمل دائما علي التعاون مع قوات البحرية في دول العالم، ويمكن للبحرية التابعة لجيش جمهورية إيران الإسلامية، كقوة قوية في البحر، أن تكون مهمة جدًا وفعالة بالنسبة لنا، و نعلن استعدادنا للتعاون في جميع المجالات
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لتستخدم كل من إيران وإيطاليا القدرات التدريبية لقواتهما البحرية

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