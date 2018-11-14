ايران باتت قوة دولية في العديد من قطاعات التسلح

واضاف اللواء حاجي زاده اليوم الاربعاء في الملتقي الذي اقيم لاحياء ذكري ثلاثة الاف شهيد في محافظة قزوين (شمال العاصمة)، ان ايران تحولت اليوم الي قوة عسكرية علي الصعيد الدولي و تبوأت المركز الاول في المنطقة ولا يمكن لاحد إنكار ذلك.

وتابع قائلا ان ايران تصنف اليوم ضمن الدول الخمس او الثماني المتوفقة من الناحية التسليحية في العالم.

وفيما اشار الي قدرات ايران العسكرية التي جعلتها قوة متفوقة في المنطقة بما فيها قدارتها الصاروخية بعيدة المدي و متوسطة المدي و قصيرة المدي و كذلك الوقود السائل والصلب وصواريخ كروز و الصواريخ البالستيه و صواريخ ارض- ارض والمضاده للقطع البحريه.

واوضح ان ايران حققت تقدما كبيرا في مجال صناعة الطائرات المسيرة قائلا ان الطائرات المسيره القاذفه للقنابل قادرة علي اصابة اهدافها من مسافات بعيده هي فكره ايرانيه مؤكدا ان الكثير من اجهزتنا العسكرية و الدفاعية محلية الصنع.

واكد اننا حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة الرادارات و نصنع افضل الاجهزة العسكرية بأقل التكاليف.

وشدد بالقول انه و رغم ان ميزانيتنا العسكرية اقل بكثير من بعض دول المنطقة لكننا حققنا تفوقا عسكريا و بلغنا مرحلة بيع و تصدير الاجهزة العسكرية.

و اضاف ان السعودية تملك الميزانيه العسكريه الثالثه في العالم وهي تنفق بعد امريكا و الصين 56 مليار دولار سنويا متسائلا هل ان هذا الانفاق العسكري انتج لها قوه ؟

واضاف ان امريكا التي تقدم الدعم للسعودية اعلنت ان الاخيرة لن تتمكن من البقاء لثلاثة اسابيع اذا لم يكن الدعم الامريكي لها.

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