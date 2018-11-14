ديفيد هيرست: نتنياهو شن الحرب علي غزة بطلب من بن سلمان

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ونقل موقع 'المسلة' العراقي، تقريرا حصريا نشر علي موقع صحيفة 'ميدل إيست آي' البريطانية عن مصادر داخل السعودية، قول 'ديفيد هيرست' إن 'مساعي بن سلمان مع نتنياهو جاءت بناءا علي توصيات من لجنة طوارئ شكلها ولي العهد السعودي لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة التي سببها الاغتيال الدموي لخاشقجي'.

وجاء في التقرير 'ان إشعال حرب في غزة واحد من سلسلة من الإجراءات والسيناريوهات التي اقترحها فريق عمل للطوارئ تم تأسيسه لمواجهة التسريبات الضارة القادمة من طرف السلطات التركية حول جريمة قتل خاشقجي، بحسب مصادر لديها اطلاع علي النشاطات التي يقوم بها الفريق المذكور'.

واضافت صحيفة 'ميدل إيست آي' أن 'فريق العمل، الذي يتشكل من مسؤولين من داخل الديوان الملكي ووزارتي الخارجية والدفاع، ومن جهاز المخابرات، يقدم تقريراً لولي العهد كل ست ساعات. وقد نصح هذا الفريق محمد بن سلمان بأن حرباً في غزة يمكن أن تحول أنظار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعيداً وتركز اهتمام واشنطن علي الدور الذي تلعبه المملكة السعودية في حماية المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية'.

وتابعت 'كما نصح فريق العمل محمد بن سلمان بتحييد تركيا بكافة الوسائل، بما في ذلك محاولة إرشاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن يعرض عليه شراء الأسلحة من تركيا، من خلال تصريحات صادرة عن ولي العهد في محاولة لرأب الصدع في العلاقات بين الرياض وأنقرة'.

وفي تصريحات صدرت عنه الشهر الماضي أثناء مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي، ادعي بن سلمان بأن جريمة قتل خاشقجي تستخدم لضرب إسفين بين السعودية وتركيا.

وقال حينها إن ذلك لن يحدث 'طالما كان هناك في المملكة العربية السعودية ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز وولي عهد اسمه محمد بن سلمان'.

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