سماحة قائد الثورة الاسلامية مخاطباً الرياضيين ذوي الإحتياجات الخاصة:

رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة تفعيل للكفاءات الكامنة

طهران/14تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – أكّد سماحة قائد الثورة علي أنّ رياضة ذوي الاحتياجات هي تفعيل للطاقات الكامنة لدي الانسان وقال مخاطبا الرياضيين: علينا جميعاً و في كل الاعمار وخاصة الشباب أن نتعلم منكم لأنكم نلتم الميداليات وأصبحتم أبطالاً وجسدتم تفعيل الانسان لطاقاته الكامنة.

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي، إستقبل سماحته اليوم الاربعاء الرياضيين الحائزين علي الميداليات في دورة الألعاب الباراآسيوية 2018 والتي اقيمت في اندونيسيا، مثمناً لهم هذه الإنتصارات التي حققوها و واصفاً إيّاها بأنها دلالة علي العزم الراسخ وتفعيل الطاقات الكامنة لدي الفرد.
وأردف سماحته قائلاً: إنّ ما قمتم به كان قيّماً لأنكم بيّنتم النتيجة المنشودة الآتية عبر تفعيل الإنسان لطاقاته المغفول عنها علي المستوي الفردي وعلي مستوي البلاد وما تعود به من تقدُّم ونجاحات كبري.
وإعتبر القائد، الرياضة البطولية، قيمة مضافة لكل بلد، لافتاً الي توظيف بعض الدول حصولها علي المراكز البطولية توظيفاً سياسياً لما لذلك من تبيان لقيم وعزائم راسخة مضاعفة لدي الفرد.
وأشاد سماحته بما يتحلّي به الرياضيون من ذوي الاحتياجات الخاصة من ثقة بالنفس والتي وظفوها للدفاع عن القيم الدينية والوطنية التي يعتقدون بها خاصة السيدات الرياضيات المشاركات في البعثة الرياضية.
وقال قائد الثورة: إنكم أبديتم صموداً في الوقت الذي يشهد فيه العالم إنسحاب البعض أمام جبهة الكفر والإستكبار في الساحات العالمية وعجزهم عن الصمود والمقاومة أمام التوقعات اللانهاية لها الصادرة عن هذه الجبهة.
وشكر سماحته الرياضيين الايرانيين الذين شاركوا في ألعاب جاكارتا 2018 لالتزامهم بالزي الاسلامي والوطني وعرضهم القوة الثقافية.
وإعتبر القائد الحرب اليوم متمثلة في حرب الإرادات وقال: إنكم بفضل إنجازكم هذا بيّنتم مدي تمتعكم بالاقتدار والاستقلال الثقافي والإرادة القوية.
وكانت ايران قد شاركت بـ209 لاعبين ولاعبات من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدورة الثالثة للألعاب البارا آسيوية التي إستضافتها اندونيسيا 2018 حيث حصل الوفد الايراني علي 51 ميدالية ذهبية و42 فضية و43 برونزية.
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رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة تفعيل للكفاءات الكامنة

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