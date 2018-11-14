علي أكبر ولايتي:

سياسة التحالف الغربي تهدف الي تفكيك العالم الاسلامي

طهران/14تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية علي أكبر ولايتي اليوم الأربعاء: إنّ سياسة التحالف الغربي والعبري والعربي تهدف الي القضاء علي القوة والكفاءة الانسانية والمالية لجبهة المقاومة وتضعيف وتفكيك الدول الاسلامية خدمةً لمصالح الكيان الصهيوني.

وفي كلمة له في ملتقي التبادل الفكري بين النخب الثقافية الذي شارك فيه مسؤولون عن المؤسسات الأدبية ودور الإصدار المحلية و ممثلون عن نقابات ومؤسسات أدبية ودور إصدار اجنبية، صرّح ولايتي بأنّ سياسة التحالف الغربي والعبري والعربي تهدف الي القضاء علي القوة والكفاءة الانسانية والمالية لجبهة المقاومة وتضعيف وتفكيك الدول الاسلامية خدمةً لمصالح الكيان الصهيوني وتمهيداً لهيمنة وسيطرة المتغطرسين في العالم علي ثروات وموارد المسلمين.
وأضاف الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية بأنّ وعي قادة المقاومة خاصة سماحة قائد الثورة الاسلامية بدّد مؤامرات الأعداء الخبيثة وألحق الهزيمة بالشجرة الخبيثة للتطرف والتكفير وداعميهما وأتحف جبهة المقاومة بالانتصار.
وقال عضو المجلس الأعلي للثورة الثقافية: إنّ المقاومة اليوم باتت أصلب عوداً وأكثر فاعلية وأكثر ردعاً مقارنة بالسابق داعياً الي ضرورة عرض هذه المنجزات والإنتصارات أمام الرأي العام وتبيينها.
ولفت ولايتي الي دور الكتّاب ودُور الاصدار في تبيين الحقائق وفضح المؤامرات والتزييف الامريكي وحماة هذا البلد في المنطقة.
وأكّد ولايتي علي محاولات واشنطن لإرساء خطاب التطبيع بطريقة يتم خلالها إحتواء المقاومة الاسلامية في المنطقة والحفاظ علي أمن الكيان الصهيوني عبر إطلاق حروب بالوكالة وتحويل النزاع الاسلامي - الصهيوني الي نزاع اسلامي – اسلامي.
ورأي الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية، في المقاومة تحدياً للولايات المتحدة بفضل النزعة التي تتحلي بها المقاومة والمتمثلة في مقارعة الإستكبار وفي الصمود في مواجهة الغطرسة ومنطق القوة والأحاديّة ودعم الكيان الصهيوني القاتل للأطفال.
وشدّد ولايتي في كلمته علي ضرورة تنوير الرأي العام الاقليمي والعالمي وفضح نوايا واهداف وسياسات الولايات المتحدة والكيان الصهويني والوقاية من تطبيق هذه الخطط.
و وصف الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية سوريا والعراق واليمن بأنها مكونات جبهة المقاومة.
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سياسة التحالف الغربي تهدف الي تفكيك العالم الاسلامي

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