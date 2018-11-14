ولايتي: الاعلام الغربي تحوّل اليوم الي وسيلة لتضعيف المقاومة

وفي كلمة له خلال حفل افتتاح الملتقي الدولي للتبادل الفكري بين نقابات الكُتّاب ودور الإصدار الداعمة للمقاومة الفلسطينية، أكّد ولايتي علي فشل الاعلام الغربي في استهداف المقاومة الاسلامية وعدم نجاح المؤامرة المُحاكة ضدها من جانب هذا المحور الغربي والعبري والعربي بمرتزقته وعملائه عازياً هذا الانتصار الي مساعي جبهة المقاومة.

و وصف ولايتي الإنتفاضة الثالثة بأنها دليل علي عجز الكيان الصهيوني، مشيراً الي إمتداد محور المقاومة من ايران الي بغداد ودمشق وفلسطين.

وقال الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية: إنّ وعي قادة المقاومة خاصة سماحة قائد الثورة الاسلامية ألحق الهزيمة الكبري بالشبكة الخبيثة للتطرف والنهب وزاد من قوة جبهة المقاومة.

واقيم هذا الملتقي الدولي للتبادل الفكري بين نقابات الكُتّاب ودور الإصدار الداعمة للمقاومة الفلسطينية في طهران بمشاركة ممثل عن حركة حماس «خالد القدومي» وممثل عن حركة الجهاد الاسلامي «ناصر ابوشريف» ورئيس مركز الدراسات والأبحاث التابع للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية حسين أكبري.

انتهي** ع ج**2344

