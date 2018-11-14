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الفتح: الفياض هو مرشح عبد المهدي لوزارة الداخلية العراقية

بغداد/14 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي رزاق محيبس، ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، متمسك بفالح الفياض كمرشح لتولي حقيبة وزارة الداخلية العراقية وهو مرشحه ومقتنع به.

وذكر النائب العراقي في تصريح لوكالة (الفرات نيوز) المحلية، ان 'الفياض مرشح عبد المهدي واذا كان هناك تمسك فهو من متمسك به' لافتا الي ان 'الفياض هو رئيس كتلة عطاء وهي من مكونات تحالف اللبناء وليس في تحالف فتح حصراً'.
وأضاف 'لا يوجد خلاف بين سائرون وفتح بشأن ترشيح الفياض بل العكس هناك توافق ومشاورات بينهما، وعبد المهدي له المساحة الكاملة في الترشيح وهذه المرة لن نترك له حجة في الاختيار'.
واشار محيبس، الي ان 'الفتح سيكون أول جهة في محاسبة عبد المهدي، إذا فشل في مهامه'.
واكد علي ان 'الفتح لايضغط ابدا علي رئيس الوزراء بشأن ترشيح الفياض، ويمكن ان يوضح ذلك رئيس الوزراء أمام البرلمان'.
ودعا 'عبد المهدي ان لا يجازف بشخصه او يقترب من الفشل بسبب هذه الضغوطات ويفترض ان يكون حراً بهذه الاختيارات' مشيراً الي ان 'المحاصصة بدعة جاءت بها الاحزاب السياسية للحفاظ علي المكوناتية'.
وأوضح محيبس، ان 'علي عبد المهدي ان لا ينتظر التوافقات السياسية في حسم الوزارات الشاغرة والا فانها ستبقي معطلة وعليه ان يعرض المرشحين أمام البرلمان وهو من يحسم الإختيار بالتصويت قبولاً او رفضاً'.
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سياسي

العراق

تحالف الفتح

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الفتح: الفياض هو مرشح عبد المهدي لوزارة الداخلية العراقية

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