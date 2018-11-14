عادل عبد المهدي: داعش يحاول استعادة بعض نفوذه في مناطق العراق ودير الزور بسوريا

وأكد عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء، 'اجرينا خلال الاسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات مع الجهات الامنية، ونراقب الحالة الأمنية ونطمئن شعبنا بأن اجهزتنا الأمنية مسيطرة علي الوضع الأمني وعلي الحدود بشكل كامل'.

وأضاف' من الطبيعي ان يحاول داعش الارهابي استعادة بعض نفوذه ليس في العراق فقط بل في مناطق اخري خصوصا في دير الزور بسوريا وهي محاولات لاستعادة انفاسه والعبور الي الجانب العراقي، لكن قواتنا البطلة ترصد ذلك بشكل جيد وهناك سيطرة علي جميع القواطع والأمن مسيطر عليه بالكامل'.

واوضح عبد المهدي انه' خلال الايام الماضية جري اجتماع للرئاسات الثلاث وطرحت خلاله عدة امور، ابرزها استكمال التشكيلة الوزارية، وسفر رئيس الجمهورية الي عدد من دول الجوار، وطريقة عمل الرئاسات الثلاث سوية في المرحلة المقبلة'.

وتابع' التقينا بالمفوضية العليا للانتخابات بعد تصويت مجلس النواب علي عودتها وبحثنا مسألة انتخابات مجالس المحافظات، والمفوضية الآن تستعيد نشاطها لأجل استكمال بطاقات التصويت للعراقيين كافة وسد النواقص'.

واشار رئيس الوزراء العراقي الي ان' بغداد تشهد تظاهرة اقتصادية مهمة تمثلت بمعرض بغداد الدولي ومشاركة 700 شركة عالمية وعدة دول وهذا يؤشر علي عودة الاستقرار الي العراق واطمئنان المستثمرين للعمل في العراق لتحقيق مصالح بلدنا العزيز'.

ولفت اننا 'لم نتسلم طلباً من مجلس النواب بخصوص تغيير القيادات الأمنية، وهذا الموضوع يجب ان يخضع لدراسة جدية، ولدينا تقييمات مستمرة للقيادات الأمنية ووضعنا خطة لإعادة التقييم في كافة القيادات العسكرية، واذا كان طلب مجلس النواب يجري مع ما تتطلبه الحالة الأمنية فسنقوم بذلك لأن الطلب سيعزز هذا التوجه'.

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