آية الله مكارم شيرازي:

ضرورة إتحاد الدول أمام غطرسة الولايات المتحدة

قم/14تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – أكّد آية الله ناصر مكارم شيرازي من مراجع التقليد اليوم الاربعاء علي ضرورة إتحاد الدول لمواجهة غطرسة الولايات المتحدة وقال: إنّ هذه الوحدة تحول دون بلوغ الحكومة الامريكية أهدافها.

وأضاف مكارم شيرازي في مسجد أعظم بمدينة قم (جنوب العاصمة) بأنّ ايران الاسلامية لن تترك الساحة بفعل ضغوط الولايات المتحدة، مطمئناً بعدم إهتمام دول العالم وعدم إكتراثها بالغطرسة الامريكية والتهديدات التي يُطلقها هذا البلد وعدم انصياعها لهذه الديكتاتورية الوحشية.
وقال آية الله مكارم شيرازي: إنّ توقُّع تطبيق حقوق الانسان والعدالة ومتابعة منظمة الامم المتحدة لمن يطالب بحقوقه إنما هو ظن خاطئ في عالمنا المعاصر.
وأعرب سماحته عن إعتقاده بأنّ هذه الديكتاتورية الوحشية تري ايران حائلاً دون مصالحها، تحاول عبر ممارسة ضغوط وفرض حظر نفطي ومنع تزويد الطائرات بالوقود ومنع إدخال الدواء والمواد الغذائية الي البلاد إبعاد ايران عن الساحة.
وصرّح مكارم شيرازي بأنّ ايران بلد مستقل يتمتع بكرامة ولايحق لرئيس جمهورية الولايات المتحدة بأن يعتبر نفسه سيد العالم ويرسم خارطة طريق للبنوك والمؤسسات والشركات والدول.
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مكارم شيرازي

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ضرورة إتحاد الدول أمام غطرسة الولايات المتحدة

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