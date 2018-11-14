رد المقاومة أثبت كم هو سهل هزم الاحتلال الصهيوني

وأكد رئيس حركة مجتمع السلم 'عبد الرزاق مقري'، في كلمة ألقاها بالمناسبة، قائلا: إن هذه المبادرة إنما هي 'وقفة بين يدي أحد قادة المقاومة الفلسطينية، لنعبر مرة عن موقفنا ونصرتنا وشراكتنا في الكفاح من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين'.

وأكد عبد الرزاق مقري أن التعامل مع القضية الفلسطينية يكون 'عبر تحديد الموقف والإعلان الفوري عن الموقف ثم النصرة ثم الشراكة'.

وبحسب مقري، فإن الجزائريين وحركة مجتمع السلم 'متأكدون ومطمئنون أن هذه المواجهة الجديدة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي 'ستكون خزي وعار علي الصهاينة، وستكون لصالح المقاومة'.

واعتبر مقري أن المقاومة الفلسطينية بينت لنا اليوم 'كم هو سهل هزيمة الجيش الإسرائيلي الذي يرعب منه بعض أو جل الحكام العرب، وكم هو سهل إنهاء هذا الكيان الظالم، هذا الكيان المتغطرس الذي تسعي الكثير أو جل الأنظمة العربية للتطبيع معه من أجل كراسيها'.

ويري مقري في رد المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام علي العدوان الأخير للاحتلال الصهيوني أنه مؤشر علي أن 'المقاومة اليوم تخط خطا جديدا في توازن الرعب'، مضيفا أنه 'يكفي أن تقف الشعوب وتقف الحكومات الشريفة مع المقاومة لتتغير المعادلة ليس لصالح فلسطين ولصالح الفلسطينيين فقط،ـ بل لصالح الأمة بأسرها'.

وأضاف مقري قائلا إن 'هذا السرطان الذي يأكل هذه الأمة هو سبب الفتن التي فيها، وهو سبب ضعفها، فلنضرب الحية في رأسها ورأسها موجود في فلسطين'، مؤكدا أن 'ما فعله الجزائريون مع الاحتلال الفرنسي يستطيع أن يفعله الفلسطينيون

كما أدان عبد الرزاق مقري سكوت الأنظمة العربية المتخاذلة، وسكوت العالم والمنظمات الدولية، والحكومات في العالم الساكتة علي هذا الإجرام الذي لا تقبله أيه شريعة من الشرائع ولا أي قانون من القوانين الدولية'.

وأكد مقري أن الفلسطينيين العزل الذين لا يملكون ما تملكه الجيوش العربية حققوا التوازن في الرعب، والتوازن في القتال، ولو تعاضدت الأمة العربية الإسلامية لتم طرد الاحتلال الصهيوني'.

وأوضح مقري أن الأنظمة العربية والإسلامية ليس مطلوبا منهم أن يحاربوا الجيش الإسرائيلي الذي يخافون منه، بل المطلوب منهم فقط أن يسندوا المقاومة، وأن يدعموها بالموقف، وبالتعاضد الإنساني وبالدعم المادي والعسكري.

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة 'حماس' سامي أبو زهري أن تهدئة التي سارت فيها المقاومة الفلسطينية وتخوف البعض من أن تكون تخل عن المقاومة تأكد للمتخوفين أنها 'استمرار للتدريب والتصنيع والتسليح، واستمرار في وضع اليد علي الزناد في مواجهة الغدر الصهيوني'.

وأضاف سامي أبو زهر أنت هذا الاستمرار قد تأكد 'حينما ظن الاحتلال الصهيوني أنه بإمكانه أن يستغل حالة الهدوء وهذه الجهود لمتابعة حالة التهدئة، فأرسل هذه الوحدة من جنوده وضباطه فكان إخوانكم في كتائب القسام لهم بالمرصاد، فجندلوا قائد هذه الوحدة، واضطر الاحتلال إلي استعمال الطيران، لإجلاء هذه المجموعة التي أفشلت عمليتها'.

وحسب سامي أبو زهر، فإنه كان من الطبيعي الرد علي هذه الجريمة التي استشهد فيها سبعة من المقاومين، كان من الضروري أن يفهم المحتل درسا بأننا لن نسمح له باختراق هذه البقعة، وأننا سنمضي إلي الأمام لتوسيع هذه البقعة، هذه الأرض المحتلة، الأرض التي حررت بدماء الشهداء، وأنه أن يعود لها الاحتلال أو أن يقترب منها، لم يعد ممكنا'.

وأعرب سامي أبو زهر عن أسفه أن 'الأطراف الدولية صمتت علي هذه الجريمة جريمة الغدر، حينما فجر الاحتلال هذه الأوضاع بمحاولته استغلال ظروف التهدئة لارتكاب هذه الحماقة الكبيرة'، مؤكدا بالمقابل أن الفلسطينيين 'لا ينتظرون إدانتها ولن يتأثروا لصمتها'.

وأكد سامي أبو زهر أن 'المحتل الذي بدأ المعركة ليس هو من يقرر نهايتها، وأن هذه المعركة ستنتهي إلي ما تقرره المقاومة وكتائب القسام'، مؤكدا أن العهد الذي كانوا يقصفون فيه البيوت ويقتلون فيه الأطفال، ونضع الحسابات قد انتهي'.

وأضاف سامي أبو زهر أن 'هذا المحتل يجب أن يفهم، وكل الأطراف الدولية، أن عهد الحسابات قد انتهي، وأن بيوت المحتلين ليست أغلي من بيوتنا، وأن دماء أطفال المحتل ليست أزكي من دماء أطفال شعبنا، والرد قادم وقائم'.

وأكد سامي أبو زهر أن كتائب المقاومة المظفرة 'فرضت معادلة جديدة وستعمل علي تطوير هذه المعادلة'، منبها إلي أن 'المحتل في ربكة شديدة، نعم يقصف ويقتل ولكنه مرتبك متردد، إزاء هذه البطولات'.

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