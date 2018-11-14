رئيس البرلمان الإيطالي يؤكد علي تعزيز التعاون البرلماني مع إيران

روما / 14 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أعلن رئيس البرلمان الإيطالي 'روبرتو فيكو' دعم الحكومة الإيطالية والبرلمان للاتفاق النووي مع ايران واستعدادهما لتوسيع التعاون البرلماني بين البلدين.

وخلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روما 'حميد بيات' اليوم الاربعاء، قال إن الاتفاق النووي كشف أن التفاوض هو أفضل الطرق وأكثرها ملاءمة لحل المشاكل، لذلك تحاول إيطاليا، إلي جانب الاتحاد الأوروبي، اعتبار الاتفاق كأساس للاهتمام بالتفاوض والحوار لحل المشاكل والصراعات.
كما أعلن 'فيكو' حرص بلاده علي مواصلة الحوار في المجالات التي تهم البلدين، كما أيد دعم تطوير العلاقات مع إيران، وأكد استعداد مجلس النواب الايطالي لتوسيع التعاون البرلماني.
وشكر دعوة علي لاريجاني، رئيس مجلس الشوري الإسلامي للسفر إلي طهران، وأعرب عن أمله في القيام بهذه الزيارة في المستقبل القريب.
من جانبه تطرق السفير الإيراني الي مسار التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب، موضحا وجهات نظر إيران وسياساتها حول انتهاكات القوانين واللوائح الدولية من قبل الولايات المتحدة في فرض عقوبات جائرة، كما تحدث عن التطورات في المنطقة وناقش الأبعاد المختلفة للعلاقات بين البلدين.
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رئيس البرلمان الإيطالي يؤكد علي تعزيز التعاون البرلماني مع إيران

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