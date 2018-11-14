الطلب علي نفط أوبك سينخفض في عام 2019

وفي أحدث تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قدر الطلب العالمي علي النفط في عام 2018، ان يصل إلي 98 مليونا و 790 ألف برميل يوميا ، بزيادة 1.54 في المائة عن العام الماضي.

ووفقا للتقرير فإن 66 مليونا و 200 ألف برميل من هذا الحجم، يتم عرضه في السوق من قبل الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك والباقي من النفط المعروض لاوبك .

في غضون ذلك، انخفض إنتاج إيران من النفط الخام الثقيل من 3 ملايين و452 ألف برميل يوميا في سبتمبر، الي 3 ملايين و296 ألف برميل يوميا في أكتوبر.

انخفاض 156 الف برميل يوميا من نفط ايران و40 الف برميل من نفط فنزويلا، جري تعويضه بشكل عام من قبل الامارات والسعودية بـ142 و127 الف برميل يوميا علي التوالي.

كما أعلنت أوبك عن ارتفاع برميل النفط الي 79 دولاراً و 39 سنتاً في أكتوبر، بزيادة 2.9 في المائة مقارنة بالشهر الماضي.

وتداول الخام الإيراني الثقيل بمتوسط 77 دولارا وأربعة سنتات للبرميل في أكتوبر بزيادة 2.3 في المئة عن الشهر الماضي

انتهي** 2344

