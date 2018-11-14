وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي يزور روسيا

المؤتمر الثقافي الدولي السابع لسانت بطرسبرغ، يقام في الفترة من 15 إلي 17 نوفمبر، بمشاركة وزراء الثقافة من العديد من البلدان وكبار المسؤولين السياسيين وممثلي المنظمات الدولية في مجال الثقافة و نشطاء وأساتذة بارزين من جميع أنحاء العالم في العاصمة الثقافية الروسية.

و من إيران، يحضر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي، الاجتماع مع السفير الإيراني في روسيا مهدي سنائي.

وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، سيلقي كلمة في الاجتماع التخصصي حول حماية الآثار التاريخية، كما سيزور متحف الأرميتاج الحكومي، ويجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير ميدينسكي ومسؤولين آخرين مشاركين في المؤتمر.

تجدر الإشارة إلي أن المؤتمر يضم 15 قسما مختلفا، بما في ذلك التعليم والسياحة والسينما وعلوم الفنون والمتاحف.

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